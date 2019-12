Rettsforhandlingene er nå ferdige. Dom i saken kommer klokken 14.

Tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett ankom torsdag formiddag Oslo tingrett der han risikerer fengsel for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker ulovlig i 11 år.

Ifølge siktelsen har Gunnar Stålsett i perioden 2008 til 2019 hatt Lula Tecle «jevnlig i arbeid for seg, dette til tross for at hun ikke hadde arbeidstillatelse i riket».

55 år gamle Lula Tecle er ureturnerbar asylsøker fra Eritrea. Hun kom til Norge i 2000 og ble kjent med Stålsett i 2003.

Dan P. Neegaard

Nå risikerer den tidligere Oslo-biskopen å havne i fengsel for å ha ansatt Tecle. Påtalemyndigheten har tidligere varslet at de vil be om fengsel i 45 dager for Stålsett. Avgjørelsen i saken er ventet allerede klokken 14 i dag.

– Viktig at du snakker sant

Det oppsto massiv latter i Oslo tingrett da dommer Ingmar Nestor Nilsen ba Stålsett om å snakke sant under sin forklaring.

– Det er viktig at du snakker sant, sa dommeren.

Stålsett har sagt at han erklærer seg skyldig i saken, men vil redegjøre for sitt syn i retten. Stålsett leser nå fra notater han har med seg.

Han forteller at Tecle kom til Norge i 2000 og søkte om asyl, men fikk avslag.

Dan P. Neegaard

Fra 2002 jobbet Tecle som vaskedame i en barnehage og også i lokaler tilhørende Oslo bispedømme. Fra Stålsett ble pensjonist i 2005, jobbet Tecle hos Stålsett hver 14. dag. Stålsett betalte skatt og arbeidsgiveravgift for henne, men da hun ble fratatt skattekortet, var det ikke lenger mulig å ansette henne lovlig.

– Jeg kunne fortsatt å ha støttet henne økonomisk uten at hun jobbet for meg, ellers kunne jeg gi henne jobb som var å regne ulovlig. Jeg valgte det siste fordi jobb er viktig for hennes verdighet, mener Stålsett.

Får 300 kroner i timen

På spørsmål fra dommeren fortalte Stålsett at han betaler henne nesten 50 prosent over tarifflønn, altså 300 kroner i timen.

Stålsett fortalte også at 55-åringen fremdeles er ansatt hos ham.

Aktor, politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen, redegjorde i sitt syn at det er hevet over tvil at Tecle ikke har rett til å arbeide i Norge.

– Siktede er ikke tidligere straffedømt. I denne saken er det allmennpreventive forhold som er viktige, mener Meeg-Bentzen.

– Det er sparsommelig med sammenlignbar rettspraksis der man har benyttet seg av ulovlig arbeidskraft over så mange år.

– Ingen formildende omstendigheter

Meeg-Bentzen dro deretter opp flere tidligere dommer som omhandler ulovlig arbeidskraft. Siden Stålsett har innrømmet skyld, har aktor lagt til grunn 25 prosent strafferabatt.

Blant annet en drapssak der den tiltalte var i 80-årene. Dette for å overtale retten om at høy alder ikke er en grunn til ikke å avsi en ubetinget dom.

– Uten tilståelse ville påstanden i denne saken vært ubetinget fengsel i 60 dager. Det er slik vi ser det, ingen formildende omstendigheter i denne saken.

Fullt i retten

Allerede en halvtime før rettssaken skulle starte klokken 10, var nærmere 200 personer på plass i Oslo tingrett for å vise sin støtte til Stålsett. Oslo tingrett har nå åpnet en ekstra rettssal der saken blir overført til.

– Jeg er her for å støtte Stålsett fordi han i hele sitt liv har hjulpet de svakeste både i Norge og utlandet, sier Onesimus Jalata-Nagari, som er prest i Skårer kirke i Lørenskog.

Han kom selv til Norge som asylsøker på 1990-tallet.

– Dette dramaet som utspiller seg nå, representerer ikke Norge som jeg kjenner. Det er ikke heldig at en gammel mann som har stått på for de marginaliserte, skal bli nødt til å møte i retten og risikere straff for det, sier presten.

– Bør det ikke være likhet for loven?

– Når loven ikke appellerer til samvittighetsplikten som man opplever, da kan enkeltmennesket bli tvunget til å bryte den.

– Rettferdighet er ikke bare er et spørsmål om jus

Stålsett har fått mange varme reaksjoner etter at det ble kjent at 84-åringen risikerer fengselsstraff.

– Jeg opplever i responsen at det rører ved hjertestrengene til folk. Det viser at rettferdighet ikke bare er et spørsmål om jus, men også et spørsmål om moral og empati. Man møter fremmede i døren med parolen «streng og rettferdig» i asylpolitikken. Det vi står overfor, er en ekstremt streng og urettferdig politikk, har Stålsett sagt til NTB.

Saken mot Stålsett er den andre saken på kort tid der en person må møte i retten for å ha ansatt personer som ikke har lovlig opphold i Norge. Tidligere i høst ble Arne Viste fra Sola i Rogaland dømt til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere som ikke har lovlig opphold i Norge i sitt bemanningsfirma. Også denne saken skapte stort engasjement.