(Stavanger Aftenblad): Det startet med en bilbrann i parkeringshuset i nærheten av Kiss & fly på Stavanger lufthavn, Sola klokken 15.35. Brannen har nå spredt seg til flere titalls biler, skriver Stavanger Aftenblad.

P-huset er tømt for folk og evakuert klokka 16.24. Samtidig melder politiet at Scandic-hotellet like ved terminalbygget også blir evakuert.

Folk på stedet melder om massiv røykutvikling.

– Status er at det brenner i flere biler. Det er snakk om flere titalls biler. Brannen er ikke under kontroll, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til Aftenbladet klokken 16.10.

– Den første meldingen kom inn klokken 15.30. Den gikk på at det brant i et elektrisk kjøretøy, men dette er ikke bekreftet. Så har brannen spredt seg. Politiet har evakuert flere personer fra parkeringshuset og vurderer fortløpende om vi skal evakuere fra nærliggende bygninger, sier Jensen.

Klokken 16.24 melder Avinor at flytrafikken ved flyplassen er stengt midlertidig da lufthavnens brannmannskaper bidrar til slukningsarbeidet.

Statsministeren brannfast i Stavanger

Statsminister Erna Solberg (H) er blant dem som er rammet av brannen ved Stavanger lufthavn.

Da ble vi brannfast etter Johan Sverdrup åpning. Nå blir det kjøring fra Stavanger til Oslo. — Erna Solberg (@erna_solberg) January 7, 2020

Statsministeren deltok tirsdag under åpningen av Johan Sverdrup-feltet.

– Det er kullsvart av røyk her ute. Jeg ser ingenting gjennom vinduet fra Scandic-hoteller der jeg står nå, sier Anders Minge, fotograf i Aftenbladet.

Han forteller at folk har søkt tilflukt inne i hotellet på grunn av den massive, svarte røyken som velter ut av parkeringshuset.

– Jeg kan ikke kjøre bilen herfra for det er ikke mulig å se veien, sier Minge.

Han var tilfeldigvis på flyplassen tirsdag ettermiddag for å sende sin sønn med fly til Trondheim der han studerer.

– Sønnen min melder fra terminalbygget at sikkerhetskontrollen er stengt og at passasjerer ikke slipper gjennom.

– Brannen er omfattende, og den har trolig spredt seg til flere biler. Mye tykk og sort røyk på stedet. Store ressurser fra nødetatene er sendt til stedet, melder politiet.