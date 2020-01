Brannsjef frykter at parkeringshus skal kollapse: – Vi regner med at konstruksjonene tåler brannbelastning én time før de ramler sammen

Deler av et parkeringshus ved Stavanger lufthavn har allerede kollapset, men brannsjefen i Rogaland frykter at hele bygget kan kollapse. – – Nå skjer det vi håpet at ikke skulle skje, at brannen smitter fra etasje til etasje.