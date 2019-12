Torsdag formiddag sendte Meteorologisk institutt ut gult farevarsel. Det er grunnet fare for regn som fryser på bakken.

Dette gir blant annet vanskelige kjøreforhold lokalt. Det anbefales å bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene.

Temperaturen ventes å stige til litt over null grader de fleste steder om kvelden, særlig sør og øst for Oslo.

I #Oslo, #Akershus, #Vestfold og #Østfold blir det varmegrader fra i ettermiddag, først nær kysten. Dermed er det fare for regn som fryser på bakken i dag, og vi har sendt ut farevarsel på is ⚠️ Les mer på https://t.co/sb4X9as5HV pic.twitter.com/rebPjtuhO3 — Meteorologene (@Meteorologene) December 19, 2019

– Må være veldig lette på gassen

– Det ventes stedvis vanskelige kjøreforhold sør for Gardermoen utover dagen pga. regn som fryser på bakken. Våre entreprenører er ute og salter, men væromslaget kan føre til svært glatte veier. Vi henstiller trafikantene om å kjøre forsiktig, melder Vegtrafikksentralen Øst på Twitter.

Vegtrafikksentralen Øst sier det er Follo som er det primære området hvor bilister opplever isen som vanskeligst nå. Tidligere i dag var det Romerike som meldte om isete veier, men der skal det har roet seg.

Trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen, Ole-Fredrik Haugen, forteller at det viktigste nå er å holde avstand og å kjøre veldig forsiktig.

– Man må være veldig lett på gassen når det er slike kjøreforhold, sier Haugen.

– Kunne stått på skøyter her

Freddie Larsen var i Askim halv to i ettermiddag da han så en bil som hadde sklidd av veien på Langnesveien mot et boligfelt. Han sier at det er såpeglatt på veiene.

– Det er litt ekkelt å kjøre her på Østlandet nå. Du kunne stått på skøyter her.