(Adresseavisen): Sommeren 2015 ble en stefar anmeldt for å ha vært voldelig mot et barn i barnehagealder i Trøndelag. Det var barnets biologiske far som anmeldte mannen etter å ha funnet mistenkelige blåmerker på barnet sitt.

- I forbindelse med anmeldelsen sommeren 2015 ble det gjennomført vitneavhør og dommeravhør av avdødes to søsken samt innhentet dokumentasjon. Mistenkte ble avhørt i starten av august, opplyser politiadvokat Eli Nessimo ved Trøndelag politidistrikt til Adressa.no.