Oslo-politiet skriver på Twitter at de er i kontakt med vitner, og at de har flere patruljer i området ved Kristoffer Robins vei.

Det er foreløpig ikke klart hva som har skjedd. Politiet opplyser på twitter at mannen blør fra magen og at foreløpige opplysninger kan tyde på at han er knivstukket.

Ingen personer er pågrepet etter hendelsen.

Vedkommende var ved bevissthet da han ble kjørt til sykehus i ambulanse.