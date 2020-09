To siktet for grov kroppsskade etter knivstikking i Oslo

To personer under 18 år er siktet for grov kroppsskade etter at en person ble knivstukket flere ganger nær Holbergs plass i Oslo natt til søndag.

Politiet gransket åstedet natt til søndag. Fredrik Varfjell / NTB scanpix

NTB

6. sep. 2020 07:06 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet i området der knivstikkingen skjedde. Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Knivstikkingen skjedde i Sven Bruns gate, som går mellom Holbergs plass og Hegdehaugsveien. Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Politiet gjorde undersøkelser på stedet. Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Oslo-politiet fikk melding om hendelsen, som skjedde i Sven Bruns gate, klokka 3.36 natt til søndag.

Kriminalleder Morten Karlhagen i Oslo politidistrikt opplyser søndag formiddag til NTB at fornærmede ikke er alvorlig skadd, og at det vil bli tatt avhør av ham i løpet av dagen.

De to som politiet har pågrepet etter hendelsen, er siktet for grov kroppsskade.

– De er kjørt i arresten, og de vil bli fulgt opp i ettertid med tekniske undersøkelser og avhør, sier Karlhagen.

Begge de siktede er under 18 år.

Kriminallederen opplyser at politiet utover dagen i dag skal jobbe videre med taktisk etterforskning ut ifra den informasjonen de har innhentet til nå.

– Vi utelukker ikke at det blir flere pågripelser, sier han.

Politiet opplyste tidligere søndag at de hadde funnet en kniv ikke langt fra stedet, men denne vil ikke Karlhaugen si noe mer om.

Det ble også meldt at en person som var med i slagsmålet, ble påkjørt, men politiet har så langt ikke funnet noen som er skadd på en slik måte.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding