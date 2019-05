Meteorolog: – Dette kan bli en veldig fin 17. mai

Det blir nedbørsfritt og rundt 15 grader i byene i sør på nasjonaldagen, skal vi tro vakthavende meteorolog Kristian Gislefoss.

Han kaller det en perfekt 17. mai:

– Folk løper jo rundt i bunad laget av ull. Blir det langt over 15 grader og skyfri himmel, tør jeg påstå at det kunne blitt for varmt. Da er det til og med varmt i dress, mener han.

Etter noen forsiktige værprognoser tidligere i uken, tør Meteorologisk institutt nå å komme med ganske sikre påstander om et ganske ømtålig tema blant folket:

– Dette kan bli en veldig fin 17. mai. Det kan bli noen is på ungene i år, sier Gislefoss.

Rundt 15 grader i sør, 20 grader i Oslo

Finværet på nasjonaldagen vil ifølge meteorologen spre seg fra Trondheim og rundt hele kysten via Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand og til Oslo,

I Bodø blir det rundt 10 grader. Mer usikker er meteorologen når det gjelder kysten av Finnmark, der det kan bli bygevær.

I Longyearbyen kan det bli en del skyer og rett under 0 grader, forteller han.

– Det blir en bra 17. mai værmessig. Det er bra også for russen, de har jo vært litt uheldig med en kjølig start på russetiden.

Skjermdump Yr

I Oslo viser prognosene nå 20 grader for 17. mai. De neste dagene blir enda bedre – med blank sol og opp mot 23 grader.

En tendens i fremtiden

For et år siden kokte det i mai, og i Oslofjorden måtte det settes inn ekstra ferger ut til badeøyene fordi det for mange ble for varmt på land.

Det har det ikke vært fare for i år. Med nattefrost og iskalde temperaturer har det vært en kjølig mai måned.

Stein J. Bjørge

– Vi hadde mange dager med 20 grader i april i år, folk fant frem shorts og T-skjorte og snakket om at sommeren kanskje begynner nå. Men det har vært kaldere enn normalt nå i mai, selv om det ikke er rekordkaldt, sier Gislefoss.

– Ble vi blendet av årets april og fjorårets sommer?

– Ja, vi ble nok det. Slikt tror jeg vi bør bli vant med i fremtiden. Det at du hadde en varm april i år, betyr ikke at det er en sammenheng med hvordan neste måned blir.

Varmere resten av måneden

– Den kjølige måneden vi befinner oss i nå, er altså ikke en indikasjon på hvordan sommeren blir?

– Nei, det er den ikke. Den viser at våren i Norge varierer, det har med høytrykk og lavtrykk å gjøre.

Ifølge meteorologen vil høytrykket som nå ligger over Storbritannia, i løpet av tirsdag og onsdag bevege seg nordover og rekke opp til 17. mai-feiringen her nord. Det vil legge seg over Sør-Norge og etter hvert Midt-Norge. Det forklarer finværet som nå er spådd.

Resten av mai kan bli varmere, tror Gislefoss.

– Nå skal temperaturene sakte, men sikkert stige, så mai kommer nok totalt ikke til å bli så kald. Men den som venter, får se.