TV 2: Stortingspresidenten nekter å svare på hvorfor stortingsrepresentant med «frihet»-T-skjorte ble vurdert som sikkerhetsrisiko

Stortingsrepresentanten måtte ta av seg sin gule T-skjorte med påskriften «Frihet» for å få lov å komme inn i stortingsbygningen etter at den kinesiske delegasjonen hadde ankommet bygningen onsdag.

I delegasjonen var Kinas tredje mektigste mann, Li Zhanshu. Han leder den kinesiske Folkekongressen.

Melby har forklart at vaktene ikke ville at den kinesiske delegasjonen skulle se henne med T-skjorta på, men da hun tok den av seg fikk hun lov til å gå inn likevel.

Budskapet på T-skjorten var ment som en oppfordring om å gi innbyggerne i Kina større frihet. Kina har blitt kritisert for gjentatt brudd på menneskerettighetene, og har blant annet internert hundretusenvis av mennesker uten lov og dom.

Vil ikke svare

Stortingspresident Tone W. Trøen sier til TV 2 at hendelsen var knyttet til «sikkerhetsvurderinger». På spørsmål om hvordan det kan være en sikkerhetsrisiko at en stortingsrepresentant går inn i nasjonalforsamlingen vedkommende er innvalgt i, svarer Trøen slik:

– Jeg går ikke inn i de sikkerhetsvurderinger som er gjort i det konkrete eksempelet.

Venstres Abid Raja, som sitter i Stortingets presidentskap, var først svært kritisk til hendelsen.

«Uhørt at Guri Melby ble nektet adgang til Stortinget fordi hun hadde på seg en t-skjorte med «frihet» på. Aldri hørt tilsvarende før! Hun er en norsk folkevalgt politiker og skal behandles deretter. Jeg skal ta dette opp i presidentskapsmøte i morgen!», skrev Raja på Twitter.

Etter møtet torsdag sier Raja til Aftenposten at administrasjonen vil gi presidentskapet en orientering på et senere tidspunkt.

– Det er vi i Venstre godt fornøyde med og legger med det saken bak oss, sier Raja.

Vurderer å be on innsyn i egen begrunnelse

Nå sier Melby til TV 2 at hun vurderer å søke innsyn i begrunnelsen for at hun ikke kunne ha på seg T-skjorta inne på arbeidsplassen sin.

– Det er ganske åpenbart at dette ikke handler om sikkerhet, men at det handler om at man tenkte at det kanskje kunne bli ubehagelig for dem, sier Melby, og viser til det kinesiske besøket.

Advokat Jon Wessel-Aas er en av Norges fremste eksperter på ytringsfrihet. Han kaller hendelsen et pinlig brudd på ytringsfriheten.

– Ut fra hva jeg har sett og hørt, er dette helt uhørt. Dette dreier seg ikke bare om helt fredelig, alminnelig ytringsfrihet, det dreier seg om en stortingsrepresentants adgang til Stortinget. Den begrunnelsen som vi har sett, at det skal være sikkerhetsårsaker som man ikke vil utdype, det har ingen verdens troverdighet i og med at hun slapp inn med en gang hun tok av seg T-skjorten, sier advokaten til TV 2.