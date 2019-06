Kvinne funnet skadet i Tromsø – bekreftet død på sykehuset

Hun ble brakt til Tromsø universitetssykehus. Rett før klokken 10 ble hun bekreftet død, skriver politiet på Twitter.

Politiet gikk tidligere ut med en etterlysning av vitner som har vært i området.

Kvinnen var i 60-årene. Hun hadde sårskader i ansiktet.

Politiet meldte først at det var mistanke om at kvinnen kunne ha blitt påkjørt, men operasjonsleder Roy Tore Meyer i Troms politidistrikt sier til NTB at de holder alle muligheter åpne.

– Innledningsvis var det teorien, men vi har ikke funnet holdepunkter for det, så vi holder alle muligheter åpne, sier Meyer.

– Hvorfor har dere gått bort fra teorien om påkjørsel?

– Vi har undersøkt vedkommende og sett etter spor på stedet. Det er ingenting på stedet som tyder på at det var en påkjørsel. Det kan også ha vært en illebefinnende som har resultert i at hun har falt og slått seg, svarer Meyer.

Rundspørring i nabolaget

Kvinnen ble funnet i veien ved krysset mellom Rådhusgata og Skolegata i Tromsø. Politiet etterlyser vitner som har vært i området.

– Vi har hatt en rundspørring i nabolaget der vi har ringt på hos naboene til funnstedet. Vi ønsker å komme i kontakt med flere vitner, sier Meyer til Aftenposten ved 10-tiden.

Politiet har nå satt i gang taktisk etterforskning for å komme til bunns i saken.

– Videre etterforskning vil avdekke hva som var dødsårsaken, sier Meyer.