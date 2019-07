Fjelloverganger stenges på grunn av kulde

(Bergens Tidende): – Vi vil ikke at turister med bobil skal bli stående fast der oppe sent på kvelden, sier trafikkoperatør Morten Hansen hos Vegtrafikksentralen.

Etter meldinger om kaldt vær stenger Statens vegvesen fjellovergangen Gamle Strynefjellsveg på Fylkesvei 258. Veien vil bli nattestengt fra klokken 17.30 tirsdag til 09.30 onsdag morgen.

– Dette er preventivt for å unngå at biler skal bli stående. Vi har fått melding om at temperaturen mest sannsynlig vil kunne komme ned mot frysepunktet, sier Hansen til Bergens Tidende.

Dette er den andre fjellovergangen som blir nattestengt fra tirsdag kveld. Tidligere kom det melding om at også Sognefjellet stenges på grunn av kulde.

– I høyden, fra nordre del av Sogn og oppover, må man være obs på at det er kaldt. Man må kanskje vurdere å sette fra seg bilen, vi er ikke ute og salter i juli, sier Hansen.