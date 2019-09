Forsvinningssaken: Politiet jakter på fluktbil. Naboer kalt inn til nye avhør.

31. oktober 2018: Anne-Elisabeth Hagen forsvinner fra sitt hjem i Lørenskog. Hun blir meldt savnet etter at ektemannen Tom Hagen kommer hjem og finner et skriftlig dokument hvor det fremsettes trusler og krav om løsepenger.

9. januar: Aftenposten publiserer nyheten om at politiet etterforsker en forsvinningssak med løsepengekrav. Politiet kaller inn til en pressekonferanse hvor de opplyser offentligheten om at Hagen er antatt bortført mot sin vilje.

16. og 27. januar: Disse to dagene skal den antatte motparten, som hevder å ha bortført Hagen, ha vært i kontakt med familien Hagen. Kontakten foregår i første omgang via en ukjent kryptovaluta, men flytter seg så over på en bedre egnet kommunikasjonsplattform.

28. februar: For første gang sier politiet at det er grunn til å betvile at Anne-Elisabeth Hagen er i live.

28. mars: Øst politidistrikt søker om 18 millioner kroner ekstra til etterforskningen saken. Politiet estimerer at merutgiftene fra januar til juni i 2019 vil bli 15 millioner kroner.

26. juni: Politiet går bort fra hypotesen om at Anne-Elisabeth Hagen er blitt bortført. Hovedhypotesen er nå at politiet står overfor en drapssak fordekt som en bortføring.

8. juli: Det er igjen kontakt mellom den antatte motparten og familien Hagen, men det kommer ikke noe livsbevis.