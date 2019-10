Årets influensavaksine skal dekke bredere enn fjorårets. De nye vaksinene er firevalente, det vil si at de beskytter mot fire forskjellige virus, mot tidligere tre. Det øker sjansen for at vaksinen skal dekke de sirkulerende virusene, opplyser fagbladet Journalen.no, som skriver om den nye vaksinen i dag.

– Dette medfører også en prisøkning. Hver dose av subsidiert vaksine til risikogruppene koster ca. 75 kroner, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet til Journalen.no.