Arne Viste erkjenner å ha ansatt asylsøkere uten opphold – nekter straffskyld

– Jeg erkjenner de faktiske forholdene, men jeg erkjenner ikke straffskyld, sa Arne Viste da rettssaken mot ham startet i Oslo tingrett mandag morgen, ifølge Stavanger Aftenblad.

Rettssalen var fullsatt, og demonstranter hadde møtt opp utenfor tinghuset for å vise støtte til Viste.

Aktor Hans Petter Pedersen Skurdal stilte i sitt innledningsforedrag spørsmål ved motivet for ansettelsene.

– Er det bare nestekjærlighet eller økonomisk motivasjon, eller en kombinasjon av begge? Det kan ha en viss betydning for straffeutmålingen. Og utbyttet av straffbare handlinger skal inndras, sa Skurdal.

Vil ha tydeligere lovverk

Arne Viste er daglig leder i et bemanningsbyrå og en nettbutikk. Han har brutt loven med vilje, ved å ansette asylsøkere uten lovlig opphold og har uttalt at han er villig til å gå i fengsel for saken.

Viste ønsker at domstolen skal tydeliggjøre regelverket, som han mener er uklart.

– Jeg ønsker at domstolen skal redusere usikkerheten om hva som er lov og ikke lov når det gjelder å yte bistand til asylsøkere uten lovlig opphold i Norge, sa Viste til NTB i forrige uke.

Påtalemyndigheten, det offentlige Norge og juridisk litteratur er helt klar på at Grunnloven ikke gir enkeltmennesker en rett til å arbeide, sa Skurdal i retten mandag, ifølge Stavanger Aftenblad.

Brudd på utlendingsloven

Gjennom fire år har Viste utbetalt over 8,5 millioner kroner i lønn til rundt 70 forskjellige arbeidstakere.

Han er tiltalt for brudd på utlendingsloven for «forsettlig eller grovt uaktsomt å ha gjort bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter loven».

Viste er, ifølge Vårt Land , villig til å ta saken til både Høyesterett og Den europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Rettssaken startet i Oslo tingrett mandag og går over fire dager.