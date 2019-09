Et nytt helseregister for dyr innføres

Norge vil være det første landet i verden med et slikt register for dyr. Systemet gjør det enklere for veterinærer å få oversikt over diagnoser.

– Hadde vi hatt dette tidligere, kunne det ha vært til stor hjelp for oss nå, sier kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas i Veterinærinstituttet til NRK.

Minst 26 hunder over hele landet har dødd etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Enda flere har fått symptomene, men Veterinærinstituttet og Mattilsynet sliter med å finne årsaken til sykdomstilfellene.

Det har ikke hittil vært noe landsbasert statistikk over hunders helse. Haukaas sier at det at de ikke har noe å sammenligne med, er en utfordring når de skal prøve å finne årsaken til denne sykdommen.

– Vi trenger å vite om sykdomsbildet har vært normalt. Er dette variasjoner vi finner fra år til år, eller er dette et utbrudd. Det å få dette systemet nå vil være en stor hjelp for oss i arbeidet vårt, sier han.