Frp-politiker i Vestfold og Telemark tiltalt for seksuell omgang med 15-åring

Mannen er permittert fra samtlige verv i partiet etter at tiltalen ble kjent for fylkesledelsen fredag, skriver Sandefjords Blad.

– Vi oppfordrer ham også til å søke permisjon fra alle folkevalgte verv inntil saken er avgjort hos politiet og rettsvesenet, sier fylkesleder Frode Gaasland Hestnes.

Forsvareren til den tiltalte, advokat Christofer Arnø, ønsker ikke å kommentere selve tiltalen.

– Burde fått informasjon

Lederen av det aktuelle lokallaget sier til Sandefjords Blad at de oppfordrer til ærlighet når det gjelder forhold som kan påvirke verv og organisasjonen.

– Vi burde fått informasjon om at en sak var under etterforskning. Da ville vedkommende blitt permittert. Ved tiltale skulle vedkommende søkt fritak fra vervet, sier lokallagslederen.

– Jeg er overrasket og skuffet over at dette ikke er blitt formidlet av personen selv, sier fylkesleder Hestnes.

Klare retningslinjer

Frp har etiske og organisatoriske retningslinjer , sist vedtatt i landsstyret i mars 2019. Der heter det at en person som er under etterforskning eller er siktet for alvorlige straffbare forhold, inkludert saker om seksuell trakassering eller overgrep, skal permitteres fra sine partiverv mens etterforskningen pågår.

NTB har spurt forsvarer Arnø konkret om kommentarer til påstanden om at styremedlemmet burde ha varslet om at saken var under etterforskning, men dette ønsker forsvareren ikke å si noe om.

Saken kommer opp for Vestfold tingrett 2. april, og det er satt av tre timer til behandlingen.