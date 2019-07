Etter at Nord-Norge fikk gode temperaturer og mye sol i helgen, kommer resten av landet til å få oppleve sommertemperaturer den kommende uken. En ny bølge av varmluft brer seg nemlig inn over Sør-Norge, opplyser vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan ved Meteorologisk institutt.

– Det er særlig Sør-Norge som får det meste av varmen med høyere temperaturer. Nord-Norge får mer ustabilt vær kommende uke. Der er det mer «av og på», sier han til NTB.

Østafjells best

– Særlig Østafjells får mye fint vær. Det blir også brukbart varmt på Vestlandet og etter hvert i Trøndelag, sier meteorologen, men påpeker at man i disse landsdelene er mer utsatt for nedbørsområder og skysystemer som ligger ute i havet. Disse skyene kan trekke inn på land i kystnære strøk.

På Østlandet kan det danne seg lokale ettermiddagsbyger som det kan gå torden i, men det tror ikke den vakthavende meteorologen helt på.

– Den muligheten er ikke veldig stor, det er mye tørre forhold.

Fredrik Hagen, NTB scanpix

Kommer sørfra

Det er den samme varmluften som fortsetter å skape hetebølge på kontinentet – med varslede temperaturer på bortimot 40 grader i Spania og deler av Frankrike, som ruller inn over Sør-Norge neste uke. Eller, som meteorolog Espen Biseth Granan uttrykker det:

– Det er gunstige plasseringer av høytrykk og lavtrykk som gjør at det kommer varmere luft opp hit.

NRK melder at varmen kommer til Norge fra og med tirsdag og onsdag, og forventes å nå over 30 grader. Statsmeteorolog Siri Wiberg sier at hun tror det kan bli snakk om hetebølge her i Norge også.

– Hetebølge er definert som over 25 grader, fem dager på rad. Det kan hende det blir, sier hun til kanalen. I Sør-Norge ventes de høyeste temperaturene mellom onsdag og fredag.

Færre sommerdager totalt

Likevel kan vi ifølge Yr.no hittil i år ikke måle oss med antall sommerdager – altså dager hvor temperaturen stiger over 20 grader – sammenlignet med i fjor. Yr skrev før helgen at det «har det vært «merkbart færre slike dager» i år enn i fjor.

Sommerdagene har vært ulikt fordelt i de forskjellige byene. Blant annet har noen hatt flere sommerdager på vårparten, enn hittil i sommer.

Best ut på byene i Yrs statistikk kommer Oslo, som har hatt 41 sommerdager hittil i sommer. På annenplass følger Bergen, som per 18. juli kunne notere seg 24 sommerdager. Fjorårstallene for de to byene var på henholdsvis 64 og 40 sommerdager.

Men før helgen sa klimavakt ved Meteorologisk institutt, Line Bolstrand, trøstende ifølge Yr:

– Det er fortsatt lenge igjen av sommeren, og vi vil nok se flere sommerdager før den er over.

Geir Olsen, NTB scanpix

Rekordlavt sjøisdekke

Forrige måned var den varmeste juni vi har målt her på jordkloden. Den «gamle» rekorden tilhørte juni 2016, og ni av de ti varmeste junimånedene har funnet sted siden 2010, ifølge Meteorologene på Twitter.

Det er amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration som fører statistikken, og som også meldte at varmen førte til at sjøisdekket i Antarktis i juni var på et rekordlavt nivå – for andre måned på rad.

Mens sjøisdekket i Antarktis lå 8,5 prosent under gjennomsnittet for årene 1981 til 2010, lå mengden sjøis i Arktis 10,5 prosent under gjennomsnittet for samme periode. Det er nest laveste juni måned noensinne.