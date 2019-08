Det skriver Nettavisen.

– Lagmannsretten er enig med tingretten i at det foreligger skjellig grunn til mistanke mot Ahmad for det forholdet utleveringsbegjæringen bygger på, heter det i kjennelsen.

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble 17. juli fengslet i fire uker i Oslo tingrett etter at han ble pågrepet av PST.

Begjært utlevert

Det skjedde etter at han to dager tidligere ble dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging i Italia, uten at han selv var til stede. Pågripelsen kom i påvente av at italienske myndigheter skulle begjære ham utlevert fra Norge.

Tingretten mente faren var økt for at han ville flykte etter han fikk den italienske dommen.

Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, anket 30. juli Oslo tingretts beslutning. Han mener det ikke er grunnlag for varetektsfengslingen.

Nekter straffskyld

Den italienske påtalemyndigheten mener Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax, som skal ha hatt forbindelser til den ytterliggående islamistgruppa IS. De mener også at han skal ha planlagt terror mot en ikke navngitt nasjonalforsamling.

31. juli mottok Justisdepartementet en formelle begjæringen fra Italia om utlevering av Krekar. Begjæringen er vurdert av departementet og er oversendt Riksadvokaten for videre behandling.

Krekar har hele tiden nektet straffskyld og har anket den italienske dommen.