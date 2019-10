I morgentimene fredag kunne de som bor i høyden i hovedstaden notere seg at vinteren hadde kommet på besøk.

Øverst i Holmenkollen lå et tynt lag snø på bakken, og bilder fra webkameraet i Oslo Vinterpark på Tryvann viser at det har kommet flere centimeter snø her.

Torsdag kunne Meteorologisk institutt melde at det var ventet snø i høyereliggende strøk på Østlandet.

Det fikk klimapsykolog, førsteamanuensis og MDG-politiker Per Espen Stoknes erfare. Han fanget høstens første snøfnugg på kamera ved Frønsvollen og Frønsvollmyrene i Nordmarka samme dag.

Per Espen Stoknes

Krever «noen centimeter» før det blir skiføre

«Tiddelibom – nå snør det mye mer enn før, – faktisk aller første snøen i Nordmarka i dag! Godt å kjenne i håret og ansiktet, legger seg så lett så lett på gress og spindelvev #vinterglede #pow #olebrumm #ja takk», skrev han på Instagram.

Snøen kunne torsdag også skimtes på Skiforeningens webkamera fra Ringkollen. Kommunikasjonssjef Trine Rom Giving får spørsmålet alle lurer på:

– Når får vi noen skiløyper å gå på?

– Det er vanskelig å si, men så fort det har kommet nok snø til at løypebasene kan begynne arbeidet i løypene, i første omgang det vi kaller å pakke snøen, så gjør de det. Å pakke betyr egentlig å legge et godt grunnlag for skisporene. Det krever noen centimeter, sier hun.

Senere torsdag kveld snødde det så kraftig i deler av Buskerud at bilister ble stående fast på E134.

Tone Tveøy Strøm-Gundersen

Varslet årets første frostnatt

På Twitter skrev meteorologene torsdag at natt til fredag kunne bli årets første frostnatt i store deler av landet.

Klokken 06.00 fredag var det én minusgrad på Tryvannshøgda i Oslo.

– Vi gleder oss naturligvis over at det snør og vil gjerne ha kuldegrader over tid, sier Giving fra Skiforeningen.