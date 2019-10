Fjellinjen-direktør går av etter at kritikkverdige forhold er avdekket

I tillegg har det vært for dårlige rutiner ved ansettelser. Det kommer frem i en rapport utarbeidet av Deloitte.

Som følge av dette har Sogn blitt enig med styret om at hun fratrer som administrerende direktør, opplyser selskapet i en pressemelding. Fjellinjen er eid av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, og virksomheten finansieres med bompenger som betales av bilistene.

I rapporten trekkes det blant annet frem brudd på reglene for reiseregninger, mangel på konkurranseutsetting av anskaffelse og innleie og brudd på prinsipper for offentlige anskaffelser i flere tilfeller der konkurranseutsetting har vært gjennomført. Det nevnes også et tilfelle av det som omtales som «uheldig rolleblanding».

Rapporten trekker her frem at en konsulent fra et innleid firma deltok i intervjurunder av kandidater til et oppdrag der konsulenten som ble valgt kom fra samme firma.

Fjellinjen

Styret mener det er «sterkt beklagelig» at reglene for anskaffelser og innleie ikke er fulgt, sier Fjelllinjens styreleder Cato Hellesjø i pressemeldingen.

NRK avslørte i juni at Sogn hadde leid inn en eks-kollega som konsulent uten å sette anskaffelsen ut på anbud, slik regelverket krever. Konsulenten kunne på denne måten fakturere opp mot 280.000 kroner i måneden.

I pressemeldingen kommer det frem at Fjellinjen nå har iverksatt en rekke nye kontrolltiltak og rutineendringer for å hindre fremtidige brudd på lover og regelverk.

Saken oppdateres.