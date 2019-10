(Bergens Tidende): Grytidlig fredag morgen 23. mars i fjor ble Sebastian Seterås (21) funnet død utenfor en høyblokk i Dag Hammarskjölds vei i Fyllingsdalen.

Kameraten, en 22 år gammel mann, har innrømmet å ha utsatt Seterås for grov vold og at han kastet ham over rekkverket fra syvende etasje, skriver Bergens Tidende.