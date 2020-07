Får ikke brukt helt ny vannsklie på grunn av ferie i Jernbanetilsynet

Ordføreren i kommunen sier det hele minner om en komedie.

Det er sklieanlegget i bakgrunnen som er byttet ut. Men det kan fremdeles ikke tas i bruk. Dette bildet viser situasjonen før oppgraderingen ble gjennomført. Årdal kommune.

Sigrid Gausen Journalist

8 minutter siden

Årdal kommune i Vestland fylke har investert to millioner kroner i ett nytt vannsklieanlegg. Nå venter de bare på Statens jernbanetilsyn for å få brukt det.

Det var Sogn Avis som først omtalte saken.

– Det er nesten farlig å si noe for å ikke terge de unødig, men vi har ikke noe å tape på det heller. Vi har tapt allerede, sier ordfører Hilmar Høl til Sogn Avis.

Sklieanlegget var forsinket fra Tyskland på grunn av korona. Da delene endelig kom til Norge ble det satt i gang store ressurser for å få sklien ferdig montert, skriver avisen.

En uavhengig kontrollør fra et privat selskap har undersøkt arbeidet, men slik installasjoner må også godkjennes av Statens jernbanetilsyn før de kan bli tatt i bruk.

Men selv om kommunen sier de var i kontakt med Jernbanetilsynet før sklien var i landet, venter de fortsatt på et godkjentstempel.

Les også Nye badevettregler: Slik blir sommeren på norske badeland

Utsatt til sesongslutten på grunn av fellesferie

Det er sommerferie i Statens jernbanetilsyn, og ingen saker blir behandlet før i august. Bassenget har siste åpningsdag 16. august. Det kan altså hende at de ikke får tatt i bruk sklien før sesongen er over for badeanlegget i Øvre Årdal.

Jernbanetilsynet sier at de har informert om at søknader som kommer tett opp til ferien ofte på medberegne ekstra behandlingstid på grunn av ferien.

– Vi har selvsagt stor forståelse for at det er kjedelig at denne saken ikke får en løsning før sesongen åpnet. Det er likevel Statens jernbanetilsyn sitt ansvar gjennom forsvarlig saksbehandling å sørge for sikkerheten ved fornøyelsinnretninger, sier seniorrådgiver i Janne Brenna til Sogn Avis.

I midten av juli hadde 2200 personer vært innom friluftsbadet i Øvre Årdal. Så langt står sklien uprøvd.

– Jeg synes det er trasig når vi bruker ressurser på å skape et godt tilbud til lokalbefolkningen og til de tilreisende at det skal soppe helt opp på et slikt punkt i prosessen. Dette minner meg mer og mer om NRK-serien «Etaten», sier ordføreren til avisen.

Les også 2020: Året da vi rykket tilbake til fortiden

Korona smitter ikke i klor

Badeland og svømmeanlegg er en yndet familieaktivitet for mange. De ble sammen med mye annet stengt ned i mars. 15 juni fikk anleggene åpne opp igjen, men med nye smitteverntiltak.

Aftenposten har tidligere skrevet om hva du bør tenke på når du besøker badeanleggene i sommer.

På pirbadet i Trondheim har de fjernet alle leker. Du kan du ha med egne leker, så lenge de ikke benyttes av noen andre enn familien. Gorm Kallestad

– Klor inaktiverer koronaviruset. Det er derfor å anse som trygt å bade i klorvann, så lenge man holder nødvendig avstand til andre badende, sier seniorrådgiver Solveig Jore i FHI.

Ved mange av landets badeanlegg må du bestille billetter på forhånd siden anleggene bare kan ha et visst antall på besøk samtidig.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding