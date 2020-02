Onsdag morgen begynte arbeidet med å reparere kontaktledningen som ble revet ned på Bergensbanen mandag.

– Nå har en geolog og en skredekspert sagt at området er forsvarlig å bevege seg i. Mannskaper er i gang med å reparere kontaktledningen som gir strøm til toget, sier pressevakt Liv Tone Otterholt i Bane NOR til Bergens Tidene.

Som om ikke det var nok. En av arbeidsmaskin som brøyter har kjørt seg fast i en snøfonn som er 60 meter lang og 4 meter høy cirka en kilometer øst fra Finse.

Maskinen som har kjørt seg fast, er den første arbeidsmaskinen som begynte å brøyte østfra. Pressevakt Otterholt forteller at de store snømengdene gjør ryddearbeidet på Bergensbanen utfordrende.

– Det har snødd veldig mye siden mandag, og noen steder er det kommet tre meter snø, sier Otterholt.

Mye vær

De siste dagene har vært preget av uvær, stengte fjelloverganger og togstans flere steder i Sør-Norge.

Onsdag morgen kan imidlertid statsmeteorologene melde om at været roer seg.

– Det har vært både snø og kraftig vind flere steder, men nå blir det en pause utover dagen. Vi vil få lettere vær, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen ved Meteorologisk institutt.

Ifølge Andersen blir det mindre nedbør utover dagen. Men allerede mot kvelden vil det snu igjen.

– Natt til torsdag får vi en ny runde med vindøkning og nedbør, sier hun.

Har startet sprengning på E134

E134 Haukelifjell har vært stengt i dagevis på grunn av enorme snømengder. Onsdag morgen startet Veivesenet sprengningsarbeidet for å få åpnet veien, skriver NTB.

– Vi har kjørt opp en 1800 meter lang taubane opp i skredområdet. Dynamitten blir da vinsjet opp og løst ut, sier kontrollingeniør Stein Aasheim i Statens vegvesen.

Aasheim anslår at arbeidet er ferdig ved 11-tiden.

– Da er området blitt skredsikret, og vi vil kort tid etterpå åpne for kolonnekjøring og arbeide med å utvide bredden på veien. Vinden har roet seg, og nå er det klarvær og solskinn. Så dette ser lyst ut, sier han.

Innesnødde gjester går skitur i dag

50 personer var innesnødd på Haukeliseter fjellstue i Vinje fra søndag til tirsdag på grunn av den stengte veien. Gjestene fikk tiden til å gå med snøhulebygging, spørrekonkurranse og et improvisert foredrag om Nepal.

Tirsdag ettermiddag kunne imidlertid 35 av gjestene som skulle østover, reise hjem igjen.

De 15 som skulle vestover, har fremdeles ikke kommet seg hjem. De regner med å komme seg hjem i løpet av onsdagen, ifølge bestyrer Håkon Aarthun på Haukeliseter fjellstue.

– Endel av dem er på skitur i dag, så det er jo hyggelig at de fikk med seg denne flotte dagen. Det er jo drømmevær i dag, sier Aarthun til NTB.

Fylkesvei 50 åpnes ikke onsdag

Flere fjelloverganger i Sør-Norge er fortsatt stengt onsdag morgen.

Det gjelder fortsatt riksvei 7 over Hardangervidda, men Vegtrafikksentralen opplyser at det vil bli kolonnekjøring etter kl. 11.

Vegtrafikksentralen melder på Twitter at fylkesvei 50 Aurland-Hol ikke vil åpnes onsdag. En geolog vil undersøke stedet i løpet av formiddagen.

Også på riksvei 13 over Vikafjellet gjøres det en ny vurdering onsdag morgen. Inntil videre er veien stengt.

På riksvei 52 over Hemsedalsfjellet, E16 over Filefjell og E6 Dovrefjell meldes det om snø- og isdekke.

Tirsdag morgen åpnet riksvei 9 mellom Hovden og Haukeli for kolonnekjøring etter 16 timer med helt stengt vei.

Bergensbanen fortsatt stengt

Bergensbanen har vært stengt siden mandag etter snøras mellom Ustaoset og Myrdal.

Onsdag morgen melder Bane Nor at det fortsatt er full stans i trafikken mellom Hallingskeid og Myrdal på grunn av værforholdene. Bane Nor vet foreløpig ikke hvor lang tid det vil ta å få linjen åpnet igjen.

– En geologisk ekspert har vurdert situasjonen og mener det ikke er forsvarlig å ta mannskap inn i området. Men vi har folk klare til å begynne arbeidet med å rydde snø så fort det lar seg gjøre, sier pressevakt Liv Tone Otterholt i Bane Nor til Aftenposten.

Nedbør i sør torsdag

Det kraftige lavtrykket som er ventet fra kvelden av, vil prege været i lavereliggende strøk torsdag.

– Lavtrykket kommer først inn på Vestlandet med nedbør og vindøkning. Utover dagen i morgen vil det bre seg nedbør på store deler av Sør- og Østlandet, sier statsmeteorolog Andersen.

Hun legger til at det kan komme litt nysnø nord for hovedstaden, og at snøgrensen vil stige gradvis til 400–800 meter i løpet av dagen.