NRKs hovedkvarter på Marienlyst i Oslo er solgt

De har vært stor interesse for å sikre seg den attraktive tomten til NRK på Marienlyst. En rekke store aktører har utarbeidet spenstige planer for hvordan området kan bli utviklet. Allerede i april i fjor kunne Aftenposten presentere planene til investeringsselskapet Fred, med eier og styreleder Johan H. Andresen i spissen. Sammen med arkitektkontoret Snøhetta ønsker Ferd å utvikle NRK-tomten på Marienlyst til innovasjon- og gründervirksomhet, og til å bli en bydel som forener historien til NRK med kunnskapsmiljøene på Blindern og Gaustad.

– For oss er dette en «en gang i livet»-mulighet, sa Andresen den gang.

Tak over Marienlyst

Arve Henriksen

I prosjektet skal det fredede kringkastingshuset gjøres om til en ny storstue for byens befolkning. Ved å legge en krommet takkonstruksjon over de fredede bygningsfløyene, vil de etablere et 3300 kvadratmeter stort offentlig bygulv som kan romme opptil 4000 personer.Vil gi til byen

Salgsummen for NRK-tomten og bygningene på Marienlyst, like ved Majorstuen, er ikke klart, men summen er minst 3,75 milliarder kroner, skriver rikskringskasteren om salget av sitt eget hovedkvarter.

Det gir en kvadratmeterpris på drøyt 44.000 kroner.

– De hadde det totalt sett beste tilbudet. Kontrakten med Ferd gir oss den tiden vi trenger for å finne den best mulige tomta for NRK og et godt økonomisk grunnlag for etablering av et nytt bygg, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i en pressemelding.

Avtalen med Ferd sikrer NRK finansiering til å realisere et nytt hovedkontor. Det er fortsatt uvisst hvor NRKs nye hovedkvarter vil bli liggende.