Dette er lesernes koronaspørsmål

Det renner inn med spørsmål til Aftenpostens direkteblogg om det nye koronaviruset. Nedenfor er noen av spørsmålene fra lesere vi har besvart de siste dagene.

Har du flere spørsmål, er det bare å sende dem inn fra vår direkteblogg, som du finner her.

Her er for øvrig helsemyndighetenes råd for å unngå smitte.

1) Er det noen som er blitt friske etter å ha vært smittet av koronaviruset?

Trond A/s Martinsen

Svar: Ja. De fleste som blir smittet, får luftveissymptomer som går over av seg selv. Noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse. Det man foreløpig vet, er at det er eldre personer (over 65 år) og personer med underliggende kronisk sykdom, som har høyest risiko for alvorlig forløp etter koronasmitte.

2) Vil man være immun i ettertid hvis man blir smittet av viruset?

Bjørg

Svar: Hei! Aftenposten har snakket med førsteamanuensis Kristin Greve Isdahl-Mohn ved Universitetet i Bergen. Hun sier at det ikke foreligger noen sikre svar på spørsmålet ditt ennå. Men generelt vet vi at ved influensa får man en viss grad av immunitet. Om eller i hvor stor grad man kan bli immun av koronaviruset, blir nå forsket på, og det vil komme svar etter hvert. Håper dette var til hjelp!

3) Hjelpe meg! Skjønner ikke dere i pressen at dere kun skaper panikk med slike «live»-sendinger som dette, og måten dere blåser opp alt mulig om koronaviruset på???

Jan Erik

Svar: Hei, Vi ser at flere er opptatt av dette. Aftenposten bestreber oss på en så balansert dekning av det nye koronaviruset som mulig. Vi skal ikke underspille alvoret, men vi skal gjøre det nøkternt og være tydelige om hva vi ikke vet og hva som kan påvirke positivt. WHO og Norske helsemyndigheter tar situasjonen med stort alvor, og vi gjør det vi kan for å få til en nyansert dekning av situasjonen.

4) Jeg skal på reise til Thailand og Vietnam i mai er dette noe som bør revurderes?

redd ung jente

Svar: Heisann. Det er flere som spør om de kan reise på ferie til andre land nå, og vi skjønner at man blir bekymret. Det som er greit å vite, er at det i utgangspunktet ikke skal være farlig å reise til et land der det ikke er påvist vedvarende spredning av viruset. Hvis man er i områder der det ikke er varig spredning, men der det er påvist smitte, er det lurt å opprettholde god håndhygiene og holde avstand til folk som hoster og nyser mye. Hvilke land som har påvist vedvarende spredning, kan man lese her.

​Det som også kan være greit å vite, er at reiseforsikringen ikke dekker frykt for virus. Så dersom man har planlagt en reise, men er redd for å bli smittet av virus, bør man kanskje vente med å bestille billetter.

5) Om man føler seg pjusken, lignende forkjølelse, men ikke har reist noe særlig de siste ukene, bør man bare se det som en vanlig forkjølelse? Bør man oppholde seg hjemme?

Silje

Svar: ​Hei! Dersom du ikke har reist noe særlig de siste ukene, og dermed ikke har oppholdt deg i land med vedvarende spredning av viruset, eller hatt nær kontakt med mennesker som er bekreftet smittet av viruset, skal det ikke være fare for at du er smittet. Det er likevel et godt råd å holde seg hjemme hvis man er syk og gjerne vaksinere seg for influensa. Nå er det sesong for luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa, og det er lett å bli redd for at man har fått koronaviruset. Folkehelseinstituttets råd om koronaviruset finner du her.

Eldre over 65 år og en rekke pasientgrupper anbefales å vaksinere seg mot lungebetennelse også. Skroll deg til punkt to og om risikogruppene her.

6) Hei, jeg er en student som studerer i Sør-Korea og hadde lyst å dra hjem til Norge i ferien jeg har, men er usikker om det blir anbefalt siden det er så mange smittende i Sør-Korea og er redd for at jeg skal smitte familien min?

Anette

Svar: Norske helsemyndigheter har ikke advart nordmenn i utlandet mot å reise hjem. Men Sør-Korea regnes som et av områdene med såkalt vedvarende spredning.

Folkehelseinstituttet gir følgende råd: Friske personer som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus uten å ha vært i nærkontakt med syke, får informasjon om at de skal følge med på tegn til luftveisinfeksjon (feber, hoste og andre luftveissymptomer) i 14 dager etter at de reiste ut fra området og ta kontakt med helsetjenesten (per telefon) ved symptomer.

Dersom de ikke har vært i nærkontakt med personer som er bekreftet syke med koronaviruset og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan de omgås andre som normalt. God hånd- og hostehygiene er et generelt smittevernråd.

7) Bør man unngå flyplasser og flyreiser (innenriks) dersom man har astma og allergi?

Kristine

Svar: Nei. Helsemyndighetene har ikke gitt noen spesielle råd til folk med astma og/eller allergi.

8) Hei! Hva er det nye nr. man skal ringe ved mistanke om smitte?

Sandra

Svar: Hei! Fra Folkehelseinstituttet: Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015. Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117

9) Er viruset bare dråpesmitte, eller er det også luftbåren smitte?

Line

Svar: Foreløpig tror man viruset smitter via dråper. Folkehelseinstituttet opplyser følgende: «Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.

Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.

Ved indirekte kontakt når viruset er blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.»

10) Hva gjør man hvis en av foreldrene har symptomer og er testet. Må barna holdes hjemme?

Svar: Før smittesituasjon er avklart, er barna såkalte nærkontakter som anbefales å holdes hjemme og følge med på symptomer. Hvis den voksne avklares som ikke koronasyk, er ikke karantene aktuelt for noen av partene.