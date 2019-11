Mann dømt til over ni års forvaring for voldtekt og grov kroppsskade

I februar i fjor lurte den domfelte, sammen med to andre, en annen mann til en leilighet i Molde. Der ble fornærmede utsatt for grov vold, blant annet med et balltre, ifølge dommen som falt onsdag.

Ifølge dommen ble volden utløst av en narkotikarelatert disputt. Overfallet er et av tre tilfeller av grov kroppsskade som mannen er dømt for. Han omtales som en sentral skikkelse i narkomiljøet i Møre og Romsdal.

– Retten er ikke i tvil om han i flere år systematisk har utnyttet en rekke rusavhengige og andre sårbare yngre personer for å opprettholde sin makt og lederrolle i dette miljøet, oppnå økonomisk vinning og sitt eget behov for å krenke andre personer på det groveste, heter det i dommen.

En annen mann er dømt til ett år og åtte måneders fengsel å ha utført volden sammen med hovedmannen ved ett tilfelle. En tredjemann fengsles i ett år for medvirkning.

Mannen i 30-årene er også dømt for å ha voldtatt sin samboer gjentatte ganger mellom oktober 2017 og mars 2018. Bevisførselen har vist at dette også gjelder andre unge jenter, ifølge dommen.

Han er blant annet også dømt for vold i nære relasjoner og besittelse av narkotika. Totalt dømmes mannen til forvaring i ni år og seks måneder, med en minstetid på seks år.

Samboeren får 200.000 kroner i oppreisningserstatning, mens de tre mennene som ble utsatt for grov kroppsskade, tilkjennes 100.000 kroner hver.