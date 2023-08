Norge Her haster det å komme seg ut av sitt eget hus. Og fortsatt er ikke flomtoppen nådd.

HOKKSUND (Aftenposten): Familien på åtte var inne i huset sitt da vannet flommet inn. Vannstanden i Drammenselva kan stige ytterligere.

Publisert: 10.08.2023

Drammenselva vokser seg større.

På bare én time har den økt med flere centimeter torsdag. Frem mot helgen er prognosene usikre, men torsdag ble det røde flomvarselet for Drammensvassdraget opprettholdt. Ifølge NVE stiger vannstanden fortsatt i de store innsjøene.

Torsdag kveld besluttet kommunen å evakuere rundt 80 husstander i Hokksund.

Men det er lett å la seg lure.

Solen skinner denne varme august-torsdagen. Folk samler seg i små klynger langs Drammenselva som siger nærmest lydløst forbi. Men plutselig ser vi en trapp som flyter nedover. Og der en sofa. Med jevne mellomrom dukker det opp tømmerstokker som er på vei nedover elven.

Thio Kvamme (14) har aldri opplevd noe lignede hjemme hos seg. Må støtte seg til hekken for å komme seg inn i huset. Vannet har steget opp til knehøyde for å komme seg inn i huset.

Drammenselva vokser seg stadig større og tar nye avstikkere.

Som til et nabolag i Hokksund.



Begynte å piple inn vann

Klokken var nærmere to natt til i går.

Jeanette Koch Gulhaugen hørte at vannet begynte å piple inne på vaskerommet. De vekket alle barna og dro av gårde til faren hennes som ikke bor langt unna. Klokken 09.00 var hun tilbake i huset. Vannet hadde fortsatt ikke tatt veien inn i huset. Men i løpet av to timer kom det over 30 cm med vann. Det skyllet innover gulvet, sier hun.

– Vi sto og så på at vannet vokste.



– Hva tenker du der og da?

– Jeg er jo vokst opp her. Jeg kjenner til flomfaren, og jeg har sagt at det vil komme en dag der huset vil bli ødelagt. Men jeg tenkte ikke at den skulle komme nå, sier hun.

Thio står på gulvet, som gynger når man går over det. Foto: Ketil Blom Haugstulen Vannet går nærmere 30 centimeter over gulvet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Hun er ikke så redd for alle tingene i huset.

– Men hvor skal jeg gjøre av familien min. Vi må jo ha et sted å bo fremover. Enten må det rives og bygges opp igjen. Det vil i hvert fall ikke være over om noen uker, sier hun.

De første dagene skal de bo hos faren hennes.

– Men vi er i realiteten husløse, og det er ikke spesielt smart når du har seks barn, sier hun.

Den eldste er 19 år, har jobb, men bor hjemme. Den yngste i flokken er kun fire måneder.

– Men er du fast bestemt på å flytte tilbake hit og bo her videre?

– Ja, det er her jeg kommer fra. Her har jeg bodd i hele mitt liv.

Mange ting må fjernes, også et par ski. Vis mer

Aftenposten blir med inn i huset

Vi må ta av skoene ved garasjen til naboen. Da vi passerer postkassen, kryper vannet opp til knehøyde. Ved utgangstrappen og inn hoveddøren synker vannivået til midt på leggen.

Gulvet i gangen gir etter når vi tråkker på det og er totalskadet.

Bad, soverom, vaskerom og gangen er fullstendig dekket med vann. Hvis vannet stiger ytterligere, vil resten av huset på 222 kvadratmeter også være ødelagt av vannmassene.

Huset hun har bodd i hele sitt liv og har overtatt, er totalt ødelagt.

Ekstremværet Frida i 2012, som ødela hus og bygninger, rørte ikke huset. Men i 2007 gikk vannet akkurat opp til husveggen, men aldri inn.

Det gjorde ekstremværet Hans.

– Nå er dette fire mål med svømmebasseng, sier Jeanette Koch Gulhaugen og forsøker å smile.

I mange år har huset blitt pusset opp. Rett før sommerferien i år var det endelig ferdig.

– Det blir mye usikkerhet fremover. Vi flytter først til faren min. Hva vi gjør etter noen uker der vet jeg ikke.



Hele tomten er oversvømt



Keylin Hauvre er spent på om vannet holder seg unna kjelleren i eneboligen i Hokksund. Hele hagen er oversvømt med vann. Vis mer

På den andre siden av veien til Jeanette Koch Gulhaugens hus, er hele gården til Keylin Hauvre og familien dekket med vann. Det vil si, hagen og garasjen er oversvømt med vann.

Eiendommen ligger tett inntil Drammenselva, men foreløpig har ikke vannet gått inn i huset.

– Det er kjelleren vi er mest spent på, sier hun.

De kom hjem fra ferie to dager før flommen.

Nå må også de flytte midlertidig fra sitt hus.