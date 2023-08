Kaos etter at festival i Stockholm ble stormet - syv sendt til sykehus

Det ble kaos da en stor gruppe demonstranter stormet en regimelojal eritreisk festival i Stockholm torsdag.

En større gruppe mennesker stormet festivalområdet, satte fyr på telt og biler og angrep festivaldeltagere og politi med steiner og stålstenger. Vis mer

Fire personer er alvorlig skadet, melder Aftonbladet.

Til sammen syv mennesker skal være sendt til sykehus.

Et ukjent antall andre er mindre alvorlig skadet i forbindelse med opptøyene på festivalområdet, ifølge den svenske avisen Aftonbladet. Avisen skriver også at flere personer skal være pågrepet.

Tidligere ble det meldt om at politifolk også var skadd, men disse opplysningene er imidlertid avvist av politiet.

Avisen Expressen rapporterer at det brøt ut slagsmål etter at deler av en gruppe på rundt 1000 motdemonstranter stormet festivalområdet og et tivoli der det befant seg barnefamilier.

Kastet stein og laget våpen av teltstenger

Demonstranter skal ha revet ned telt og stjålet teltstenger for å bruke dem som våpen. Det ble kastet stein mot politiet.

Store politistyrker med helikopterstøtte er mobilisert for å få situasjonen under kontroll.

Mange biler ble ødelagt i kaoset. Foto: Magnus Lejhall /TT / NTB

– Det jeg kan si, er at politiet er på stedet og prøver å stoppe kriminelle handlinger. Dette handler om personer som ikke har fulgt oppfordringene som politiet har gitt dem, sier politiets pressetalsperson Towe Hägg til nyhetsbyrået TT.

Situasjonen blir beskrevet som «totalt kaos» av Expressens reporter på stedet. Bildet fra stedet viser at det brenner og at biler er knust. En bygning og flere biler er påtent.

Det er frykt for eksplosjoner på grunn av gassbeholdere som ligger i brennende telt.

– Det ser ut som en krigssone, sier journalisten.

Motorveien E18 ved Rinkeby er stengt i begge retninger som følge av kaoset. Vitner forteller til Aftonbladet at folkemengder blokkere veibanen. Det går heller ingen busser til Tensta, ifølge Storstockholms lokaltrafikk.

Tjener angivelig millioner på festivalen

Festivalen Eritrea Scandinavia har vært arrangert siden 1990-tallet, ifølge nyhetsbyrået Järva.

Arrangementet er tidligere blitt kritisert for å ivareta det eritreiske regimets virksomhet. Det er også meldt at regimet tjener millioner av kroner på festivalen hvert år.

Tidligere har mange demonstrert mot festivalen under slagordet «Dawit Isaak Campaign», oppkalt etter den eritreisk-svenske forfatteren Dawit Isaak, som har sittet fengslet i Eritrea uten rettssak siden 2001.

– Urimelig, sier justisminister

Den svenske justisministeren Gunnar Strömmer sier i en melding at det er helt urimelig å dra Sverige inn i Eritreas indre konflikter.

Han sier at svensk politi har andre oppgaver enn å løse opp i slike konflikter.