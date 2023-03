Senterparti-topper i omskjærings-krangel på Facebook: «Uakseptabelt og usaklig»

Sp-toppen hyllet innlegget fra Stormberg-gründeren. Da reagerte partikollegaen og statsråden.

Anne Beathe Tvinnerheim reagerer på innlegget til partifelle Jenny Klinge.

07.03.2023 22:39

Søndag delte Senterpartiets stortingsrepresentant Jenny Klinge et innlegg fra Stormberg-gründer Steinar J. Olsen på Facebook. Olsens innlegg handlet om at gutter også burde få et vern mot omskjæring.

Han tar til orde for at det bør innføres «et forbud mot kjønnslemlestelse» for begge kjønn.

På Facebook skryter Klinge av innlegget og skriver at gutter fortjener det samme vernet som jentene samme vernet som jenteneI dag er kjønnslemlestelse av jenter forbudt. Da reagerte partikollega og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Utviklingsminister: «Uakseptabelt og usaklig»

«Det er helt uakseptabelt og usaklig å sammenligne kjønnslemlestelse av jenter og omskjæring av gutter, slik det gjøres i dette innlegget. Det ødelegger muligheten for en faktabasert og fordomsfri debatt», kommenterer Tvinnereim på Klinges innlegg på Facebook.

Omskjæring for gutter betyr at deler av forhuden på penis fjernes. Kvinnelig omskjæring, oftest kalt kjønnslemlestelse, innebærer som oftest at hele eller deler av klitoris og indre kjønnslepper fjernes, ifølge Helsedirektoratet.

Klinge har i flere år engasjert seg i debatten rundt omskjæring av gutter. I 2014 ble det bestemt at norske helseforetak er pålagt å gi et tilbud om omskjæring av gutter. Hun fremmet blant annet i 2015 et forslag om forbud mot omskjæring av barn før fylte 18 år.

– Hvordan reagerer du på måten din partikollega og statsråd svarer på?

– Jeg blir dessverre ikke overrasket. Det hun etterlyser, er det vi mangler. Vi har hatt denne debatten før og hun har sagt hva hun mener. Men det er på tide at vi som politikere bryr oss mer om ungene enn hva vi kaller inngrepet, sier Jenny Klinge til Aftenposten.

Stortingsrepresentant Jenny Klinge har i mange år engasjert seg i debatten rundt omskjæring av gutter.

Aftenposten har tirsdag kveld bedt om en kommentar fra utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. I en e-post svarer utviklingsministeren:

«Dette er en del av en åpen meningsutvikling. Jeg står for det jeg skriver her, som jeg mener er selvforklarende. Jeg har ikke behov for å gå ytterligere inn i debatten.»

Hun understreker at det er Olsens ordbruk hun reagerer på. Altså at Olsen omtaler omskjæring av gutter som kjønnslemlestelse.

På Facebook svarer Klinge slik på partifellens kommentar:

«Det er strengt talt mer uakseptabelt å skjære av småunger deler av kroppen deres enn å bruke feil ord om inngrepet.»

Dette er ikke første gang Klinge og Tvinnereim har vært uenige om omskjæring av gutter. I 2018 postet Tvinnerheim, som da var nestleder i Sp, et innlegg der hun skrev:

«Jenny har sin overbevisning, jeg er like overbevist om at dette religiøse ritualet må være lovlig i religionsfrihetens navn.»

Anne Beathe Tvinnerheim står for hennes kommentar på innlegget til Jenny Klinge.

Skal jobbe mot kjønnslemlestelse

Klinge sier det er for få politikere som tørr å debattere omskjæring av gutter.

– Det handler om religionsfrihet og grupper som er blitt forfulgt, det gjør det vanskelig.

I Senterpartiets partiprogram for 2021–2025 står det at partiet vil arbeide aktivt mot kjønnslemlestelse. Og i Senterkvinnenes politiske plattform fra 2020, står det at de vil «støtte arbeid som bidrar til å stoppe kjønnslemlestelse.»

– Det er snakk om små barn som ikke har rettsvern fra å få fjernet en følsom og funksjonell del av kroppen sin, sier Klinge.

I perioden 2015 til 2020 ble det gjennomført 613 rituelle omskjæringer rituelle omskjæringerEn rituell omskjæring er et kirurgisk inngrep hvor forhud rundt penis fjernes helt eller delvis, og det gjøres av religiøse grunner av gutter i Norge, opplyste daværende helseminister Bent Høie i 2020.