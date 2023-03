Prisen i 2021: 9,9 mrd. I 2023: 14,3 milliarder

På under to år har Vys pris for å kjøre samme togstrekning økt med 4,4 milliarder kroner. Jernbanedirektoratet sier forutsetningene for å kjøre tog har endret seg.

Vy vant kampen om å kjøre togene på Østlandet. Men en av kontraktene ble 44 prosent dyrere enn sist Vy ga bud.

23.03.2023 19:18

I mars vant Vy kampen om de to store togkontraktene på Østlandet. Etter en lang og bitter strid mot Flytoget, vant Vy frem med et samlet tilbud på begge kontraktene.

Men Jernbanedirektoratet er misfornøyd med prisen Vy tilbyr på den ene av de to kontraktene. Kontrakten heter Østlandet 1 (Ø1), og består av lokaltog i og rundt Oslo samt region- og ekspresstog fra Gjøvik og Halden.

Den har Vy vært med å by på tidligere. Og tilbudet som nå er under to år gammelt, ligger langt under dagens.