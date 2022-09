Riksmegleren: Tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå

Partene i lærerstreiken sitter i møte søndag formiddag. Blir de ikke enige, trappes streiken ytterligere opp fra i morgen.

Riksmegler Mats Wilhelm Ruland møter igjen partene i lærerstreiken søndag. Han er forberedt på at møtet kan trekke ut.

13 minutter siden

Partene i lærerstreiken startet møte hos Riksmekleren klokken 12 søndag. Riksmegler Mats Ruland sier til Aftenposten at håpet selvsagt er å finne en løsning.

– Alle partene kommer inn til et møte i dag, men jeg ønsker ikke å si noe mer om bakgrunnen for det. Dialogen mellom partene er fortrolig, sier han til Aftenposten.

– Hvor langt unna er vi en løsning på streiken?

– Det kan jeg ikke si noe om.

Staten har mulighet til å gå til tvungen lønnsnemnd dersom det er fare for liv og helse.

– Per nå har jeg ikke fått signaler eller noen kunnskap om at myndighetene har til hensikt å gripe inn i konflikten. Generelt er også terskelen veldig høy for at myndighetene gjør det, sier Ruland.

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet gikk lørdag til det uvanlige skrittet å gå ut og fortelle om deres forslag til løsning på streiken.

– Frykter det verste

Streiken blant lærerne er allerede tidenes lengste, og fra i morgen trappes den opp om partene ikke er kommet til enighet. Utdanningsforbundet vil da ha over 8000 medlemmer i streik.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal sier til VG at han forventer at de nærmer seg en løsning, men at han «frykter det verste». Han sier lærerne er klar over hvor sårbare barna som rammes er.

– Streikeviljen for oss er kjempestor. Vi forstår bekymringene fra rektorer og andre. Vi vet veldig godt hva dette innebærer. Vi må få slutt på streiken, men vi kommer til å streike så lenge som trengs, fastslår Handal.

Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus sier til avisen at politikerne må føle på ansvaret.

– Vi er veldig bekymret for de elevene vi har ute som blir berørt av streiken. Enhver lærer og rektor som er borte fra klasserommet er en alvorlig situasjon. Nå har de vært borte i hundre dager, sier hun.

Gikk ut med løsningsforslag

KS deltar i møtet fra arbeidsgiversiden, mens Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund er med på arbeidstagersiden.

Det er riksmegler Mats Wilhelm Ruland som har invitert partene til å treffes hos ham.

Møtet skjer etter at streiken er blitt trappet opp flere ganger siden skolestart. Lørdag gikk Utdanningsforbundet ut med sitt forslag til løsning i mediene, noe som regnes som svært uvanlig.