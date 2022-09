Klarer ikke å finne jordfeil ved Oslo S – feilsøk pågår fortsatt

Siden tirsdag har en jordfeil – nok en gang – skapt problemer på Oslo S.

Sikringsanlegget i Oslo er et gammelt releanlegg som består av flere tusen komponenter inne i et rom. Disse komponentene er koblet til signaler, sporfelter og sporveksler med kabler ute på Oslo S.

Ordet «jordfeil» er nok til at panikken brer seg blant pendlerne i Oslo-området.

Tirsdag og onsdag skjedde det igjen: Tog er innstilt. Forsinkelser har oppstått. Meldinger har kommet om at feilen er rettet – men så har den dukket opp igjen.

Det startet tidlig tirsdag morgen. Feilen er blitt rettet flere ganger siden da, men har dessverre kommet tilbake, ifølge Bane Nor.

– Vi finner jo ikke feilen, vi vet ikke hvor den er, forklarer pressvakt Øystein Stavdal Paulsen ved Bane Nor onsdag kveld.

– Vi har mannskaper ute som driver feilsøking og har satt inn stort trykk for å finne den.

– Er det vanskelig?

– Den kan være mange steder og er komplisert å finne.

Paulsen sier det våte været i det siste kan være en årsak. – Så tørker det opp, og feilen blir borte av seg selv.

10. juni var også Oslo S stengt for togtrafikk på grunn av en jordfeil.

– Er jordfeil noe togpassasjerene i Oslo- og østlandsområdet fortsatt må regne med å leve med?

– Forhåpentlig er det ikke det. Vi ruster opp jernbanen nå for å unngå så mange tekniske feil som mulig, sier han.

Tirsdag og onsdag har det vært en «ustabil» trafikksituasjon der togene stoppet for å vente på feilretting. Noen avganger ble innstilt, mens andre avganger gikk i rute.

Hvis ikke enkelte linjer var blitt innstilt, ville all togtrafikk gjennom Oslo S blitt lammet.

Rødt lys for sikkerheten

Men hva er egentlig en jordfeil?

Jordfeil er en isolasjonssvikt eller annen feil i det elektriske anlegget eller på elektrisk utstyr. Problemet oppstår når strømledninger kommer i kontakt med jordede deler eller i direkte kontakt med en jordleder.

Dermed kommer strømmen på avveie og går dit den ikke skal, noe som kan være farlig for mennesker og føre til skader i det elektriske anlegget.

Skjer det en jordfeil på Oslo S, får togene rødt lys for å sørge for sikkerheten til reisende og ansatte på jernbanen, ifølge Bane Nor.

Gammelt anlegg fra 60-tallet

Bane Nor bruker flere forskjellige anlegg av ulik alder. Noen er av nyere dato og styres av datamaskiner, mens andre er såkalte releanlegg som går helt tilbake til 60-tallet.

Sikringsanlegget i Oslo er et releanlegg som består av flere tusen komponenter. Disse delene er koblet til ulikt utstyr med kabler ute på Oslo S.

Ved en feil må man manuelt søke opp og rette feilen blant alle disse komponentene, noe som dessverre kan ta flere timer – mens togene står, skriver Bane Nor på sine nettsider.

Et nytt europeisk signalsystem, ERMTS, bygges nå inn på flere jernbanestrekninger i Norge. Bane Nor har tidligere garantert overfor Aftenposten at tilsvarende jordfeil ikke vil oppstå når ERTMS er på plass på Oslo S om tre år, i 2025.

Signalfeil og barnesykdom

Tirsdag 6. september sto togene på Østfoldbanen i flere timer. Men da var det en signalfeil på Ski som var problemet.

Feilen lammet togtrafikken mellom Kolbotn, Ås/Vestby og Kråkstad.

I motsetning til den lumske jordfeilen som skyldes gammelt utstyr, skyldtes feilen for en uke siden en barnesykdom: Problemer i en ny programvareoppdatering knyttet til signalanlegget. Togene måtte styres manuelt i en periode til feilen var rettet.