SV-lederen er bekymret. Rødt kaller det et «totalhavari».

Det er SVs drømmeutvalg og oppnevnt av regjeringen. Men venstresidens medlemmer truer med å trekke seg. Nå hentes tidligere polititopp inn for å ettergå saken.

Slik så det ut da Audun Lysbakken og SV ble enig med regjeringen om budsjettet i 2021. Nå slår utvalget han fikk gjennom i forhandlingene sprekker.

25.01.2023 19:58 Oppdatert 25.01.2023 21:21

Aftenposten kunne onsdag avsløre at regjeringens utvalg som skal utrede hvordan kommersielle kan kastes ut av velferden, slår sprekker.

Minst to medlemmer truer med å trekke seg etter det de mener er trakassering og knebling av et utvalgsmedlem.

Utvalgsmedlemmet har ikke ønsket å uttale seg til, eller bidra på noen annen måte overfor Aftenposten.

Etter det Aftenposten erfarer, hentes nå Ingelin Killengreen for å undersøke konflikten i utvalget. Det gjøres for at Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) skal overholde sin undersøkelsesplikt.

Killengreen er tidligere ekspedisjonssjef, departementsråd, politimester og politidirektør. Hun har også tidligere gjort granskninger for KDD. I 2021 gransket hun om sikkerhetsvakter hadde blitt kartlagt i hemmelighet.

Lysbakken: – Bekymret

Det var Sosialistisk venstreparti (SV) som i 2021 fikk gjennom at utvalget skulle opprettes. Det var et av punktene i avtalen de inngikk for at regjeringen og landet skulle få et budsjett.

SV-leder Audun Lysbakken ber regjeringen ta grep etter avsløringer om intern uro i avkommersialiserings-utvalget.

Nå er det venstresidens to medlemmer, Gøril Bjerkan fra LO og Linn Herning fra For velferdsstaten, som truer med å gå. At det skjer er sannsynlig. Departementet har gitt utvalgsleder Tor Saglie full støtte.

SV-leder Audun Lysbakken mottok også brevet og varselet fra Bjerkan og Herning mandag. Han sier varselet må tas på alvor.

– Jeg har mottatt henvendelsen fra utvalgsmedlemmene og er bekymret over det de skriver, sier Lysbakken.

Han sier SV forutsetter at det som står i brevet undersøkes.

– Det er viktig at dette følges opp, og vi oppfordrer regjeringen til å ta ansvar for at det skjer.

LO krever opprydding

LO-topp Mette Nord forventer at Kommunal- og distriktsdepartementet rydder opp i saken.

– Det er urovekkende å lese om det som ser ut til å være ganske store konflikter i utvalget. Jeg forventer at departementet rydder opp. Jeg skal ikke mene noe om hva utfallet skal bli, men her må det tas grep, sier Nord, leder i Fagforbundet.

Arbeidet til utvalget har «stor verdi», ifølge Nord.

– Det er viktig at utvalget får levert det de er satt til å gjøre.

– Vil LO vurdere sin deltagelse i utvalget?

– Det har vi ikke diskutert internt i LO ennå. Nå må departementet rydde opp, og så får vi ta det derfra, svarer hun.

Fakta Dette er avkommersialiseringsutvalget Regjeringen oppnevnte i august et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan fases ut av skattefinansierte velferdstjenester. Utvalget ble opprettet etter krav fra SV i budsjettforliket høsten 2021, mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Det er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet. Medlemmene av utvalget er: Tor Saglie, utvalgsleder. Tidligere departementsråd i Justisdepartementet og NAV-direktør.

Eli Blakstad, direktør for helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie, Statsforvalteren i Innlandet.

Gøril Bjerkan, økonom og jurist (PhD), rådgiver samfunnspolitisk avdeling i LO

Hogne Eidissen, kommunedirektør i Senja kommune

Ingunn Tollisen Ellingsen, professor ved det samfunnsvitenskapelige fakultet i Stavanger, leder av nettverk for velferdsforskning

Ragnhild Finden, styreleder og eier av Kausvol gårdsbarnehage AS og nestleder i Private barnehagers Landsforbund.

Linn Herning, daglig leder i alliansen For velferdsstaten

Benjamin Endre Larsen, HR-direktør ved Diakonhjemmet Omsorg AS

Marie Nygren, jurist og spesialrådgiver i Oslo kommune i Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester

Karl Henrik Sivesind, Dr.polit. i sosiologi, forsker 1 ved Institutt for samfunnsforskning

Marta Szebehely, professor emeritus i sosialt arbeid, Stockholms universitet

Arve Varden, administrerende direktør i Helse Førde, tidligere kommunedirektør i Høyanger

Nils-Ola Widme, jurist, næringspolitisk direktør i NHO Vis mer

Rødts konklusjon: Totalhavari

– Dette er et totalhavari.

Det sier Rødts Hege Bae Nyholt.

– Hvis man skal få til en avkommersialisering av velferden slik regjeringen har gått til valg på, så må dette utvalget fungere, sier Nyholt.

Rødt var i sommer utålmodige på når utvalget skulle komme i gang.

– Nå vil vi følge opp i stortinget og spørre hva regjeringen skal gjøre for å få dette i havn.