Mann skal ha kokt syre hjemme i Porsgrunn – bombegruppen på vei

Politiet har pågrepet en mann i Porsgrunn for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven. Han skal ha kokt salpetersyre hjemme. Bombegruppen er på vei til stedet.

03.02.2023 18:22 Oppdatert 03.02.2023 18:41

– Det gjenstår å undersøke en eiendom han disponerer før vi kan uttale oss noe mer, opplyser operasjonssentralen i Øst politidistrikt fredag ettermiddag.

Mannen er i 40-årene.

– Han har forklart at han har kokt salpetersyre hjemme og at dette har kokt over. Vi undersøker nå om dette stemmer, og brannvesenet nærmer seg boligen med drone. Boligen vil bli sikret, sier innsatsleder Sondre Dahl til Varden.

Salpetersyre er en sterk syre som blant annet brukes til fremstilling av kunstgjødsel og sprengstoff. Politiet opplyser at det er uklart hva syren var tenkt brukt til.

Politiet har i forbindelse med saken sperret av et område ved Hovenga. De opplyser at mannen har hatt befatning med «diverse syrer».

Ifølge NRK er det også funnet svovelsyre. To personer er evakuert fra en hybel i boligen.

Bombegruppen er på vei fra Oslo, skriver Telemarksavisa.