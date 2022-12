Arbeidstilsynet får marsjordre: Må politianmelde bedrifter som fortsetter arbeidet på livsfarlige byggeplasser

Arbeidsministeren gir marsjordre til Arbeidstilsynet etter Aftenposten-avsløring.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen har gitt Arbeidstilsynet klar beskjed om å endre kurs.

Nylig kunne Aftenpostens avsløre Arbeidstilsynets oppfølging av firmaet der polske Mariusz jobbet da han falt ned fra byggearbeid i høyden og døde.

På et av Arbeidstilsynets tilsyn med firmaet oppdaget tilsynet livsfarlige forhold – og stengte byggeplassen på dagen. Men da tilsynet fire dager senere kom tilbake og konstaterte at firmaet fortsatte som før, kontaktet de ikke politiet. Firmaet ble heller ikke anmeldt.

– Av erfaring vet vi at anmeldelser for brudd på stans ikke har vært høyt prioritert av politiet. På denne bakgrunn vurderte vi det ikke hensiktsmessig å anmelde dette forholdet, sa avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, Torgeir Moholt. Uttalelsen skapte sterke reaksjoner i Stortinget.

Nå har Arbeidstilsynet fått beskjed av arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) om å endre sine rutiner.

Dersom firmaer ikke overholder vedtak om stans av en byggeplass på grunn av livsfarlige forhold, skal heretter Arbeidstilsynet alltid kontakte politiet.

– Dette har vi allerede tatt opp med Arbeidstilsynet, bekrefter Persen i en skriftlig uttalelse sendt Aftenposten. Her utdyper hun:

– I Stortinget var jeg tydelig på at Arbeidstilsynet skal politianmelde når bedrifter bryter stansingsvedtak. Vi har gjentatt dette direkte overfor tilsynet. Jeg har tillit til at tilsynet følger opp dette.

Varsler formelt grep

I første omgang har Arbeidstilsynet fått beskjed gjennom den løpende dialogen mellom dem og Arbeidsdepartementet.

Men overfor Aftenposten er statsråden klar på at Arbeidstilsynet også vil få en beskjed gjennom det formelle tildelingsbrevet for 2023. Det er et årlig brev departementene skriver til sine underliggende etater om hva de forventer at etatene skal levere på det neste året.

– Departementet vil ta inn retningslinjer om Arbeidstilsynets virkemiddelbruk også i neste års tildelingsbrev. Det vil være naturlig å fokusere både på gebyrbruk og anmeldelsespraksis, uttaler Persen videre.

Arbeidstilsynet: – Vil ta kontakt med politiet

Aftenposten har spurt direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, om hun har kommentarer til marsjordren fra statsråden. Svaret kommer fra avdelingsdirektør Torgeir Moholt.

– Dersom vi kommer over virksomheter som nekter å avslutte et arbeid som medfører akutt fare for liv og helse skal vi ta kontakt med politiet, sier Moholt i en uttalelse sendt Aftenposten.

– Tror dere flere fallulykker på byggeplasser kan unngås ved at Arbeidstilsynet fremover skal involvere politiet rutinemessig i slike saker?

– Flere fallulykker skal unngås ved at virksomhetene ivaretar sikkerheten på en god måte. Arbeidstilsynets innsats, og samarbeidet med andre etater, vil bidra til dette.

– Økokrim mener dere hele tiden har hatt mulighet til å be politiet om å stanse livsfarlige arbeidsplasser. Tar dere selvkritikk for at dere ikke har utnyttet dette handlingsrommet godt nok?

– Arbeidstilsynet skal kontrollere at arbeidsgivere følger opp sine plikter på en slik måte at arbeidstagere opplever et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. For å gjøre denne jobben utnytter vi det handlingsrommet vi til enhver tid har på en best mulig måte, sier Moholt. Han legger til:

– Et arbeidsliv i endring, medfører også at vi kontinuerlig må vurdere om handlingsrommet vårt er tilstrekkelig eller at vi utnytter hele potensial. Dette er en kontinuerlig prosess.