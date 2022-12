Årets influensavaksine gir dårlig beskyttelse mot smitte

To ganger i året (februar for nordlige halvkule, september for sørlige halvkule) holder Verdens helseorganisasjon (WHO) et møte der influensavaksinens innhold bestemmes.

Folkehelseinstituttet (FHI) og mange andre institutter bidrar til møtet med data fra foregående sesong.

Produsentene lager hver sine vaksiner, men de beskytter mot samme virus, etter WHOs anbefaling.

FHI kjøper vaksiner til risikogrupper og helsepersonell etter en anbudskonkurranse. I år er det Vaxigriptetra fra SanifoPasteur, Influvac Tetra fra Viatris og Fluad Tetra fra Seqirus.

Apotekene kjøper influensavaksiner fra private grossister. Det er vanligvis vaksiner fra de samme produsentene, men det behøver ikke være det.