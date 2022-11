Politiet: To personer omkommet i helikopterhavari i Verdal

Politiet opplyser at to personer er omkommet i et helikopterhavari i Verdal. En tredje person er tatt hånd om av helsevesenet.

Helikopteret har havarert på et jorde nord for Stiklestad i Verdal.

– Et helikopter har gått i bakken av ukjent årsak, opplyste redningsleder ved Hovedredningssentralen tirsdag morgen.

Litt senere kunne vaktleder ved 110-sentralen Midt-Norge, Roger Gjersvold – bekrefte at to personer er omkommet i helikopterhavariet.

Redningstjenesten kjørte ut klokken 10.45 tirsdag.

– Vi har fått bekreftet at et helikopter har gått i bakken av ukjent årsak, sier Siv Namork redningsleder ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

Politiet bekrefter klokken 12 at to personer er omkommet i helikopterhavariet i Verdal. Den tredje personen som var om bord i helikopteret tas hånd om av helsevesenet. Pårørende er varslet.

«Havariet har skjedd utenfor tettbebygd strøk, i et utmarksområde», skriver politiet i en pressemelding arrow-outward-link .

Mannskaper fra brann- og redningstjenesten på vei inn til havaristedet i Verdal.

Tre personer involvert

Redningsleder Siv Namork opplyser at det var tre personer som er involvert i havariet.

110-sentralen Midt-Norge skal ha blitt varsler av en innringer som var i kontakt med flyveren over telefon.

Politiet opplyser at de ble varslet kl. 10:42 fra Værnes lufthavn. Operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt sier politiet først fikk vite at et helikopter hadde store problemer.

Bilder tatt av lokalavisen Innherred arrow-outward-link viser at ulykken har skjedd på et jorde nordøst for Stiklestad, i nærheten av Stiklestad kirke.

Bilder fra stedet viser at det er tett tåke i området.

– Det er politiet i Trøndelag som koordinerer arbeidet på stedet, sier redningsleder Namork.

Ifølge Namork var da både redningshelikopteret SAR Queen fra Ørland og et luftambulansehelikopter på vei til Verdal.

Politiet opplyste litt før klokken 12 at det vil bli gjort undersøkelser på havaristedet av kriminalteknikere fra politiet. Det vil skje i samarbeid med Flyhavarikommisjonen, som er varslet om ulykken.