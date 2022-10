Her kommer snøen – legg om til vinterdekk

Natt til søndag skal det snø flere steder i høyden. Det fører til glatte veier.

Snø på fylkesvei 55 på Sognefjellet i retning Lom. Bildet er tatt i september.

10 minutter siden

Fra lørdag ettermiddag og til søndag morgen er det ventet 5–10 centimeter snø i fjellet i Sør-Norge. Det er fra 1000 meters høyde nedbøren kommer i form av snø. Med vinterlige forhold er Veivesenets oppfordring klar:

– Ikke legg ut på kjøretur over en fjellovergang uten vinterdekk, skriver Vegtrafikksentralen vest på Twitter. arrow-outward-link

Over Hardangervidda, Dovrefjell og langs hele denne fjellstrekningen, holder det ikke lenger å kjøre med sommerdekk.

– Ikke bli overrasket

– Det er oktober og da blir det fort kjølig i fjellet. Du må i hvert fall ikke bli overrasket over snø, sier vakthavende meteorolog, Pernille Borander ved Meteorologisk institutt.

– Det blir kanskje litt mildere søndag kveld, men vi kan fortsatt se at det kommer snø ved 1000 meter og høyere, sier hun.

Vestlandet sør for Stadt, Sørlandet og Østlandet får noen kraftige byger søndag. Det kan også medføre ekstra vind og kanskje litt torden. Før det skal roe seg til kvelden.

Deler av landet får sol

For Trøndelag og Møre og Romsdal ser det ut som om søndagen blir ganske fin. Det blir en del sol.

– Det gjelder også for de sørlige delene av Nordland, mens det videre nordover vil være litt «av og på» med nedbør. Du kan få sett solen, men forholdene er mer skiftende nord i Nordland og videre oppover, sier Borander.

Mandag kommer det på nytt lavtrykk over de sørligste delene av landet. Gråvær kan ventes, mens det ikke ser så aller verst ut for Møre og Romsdal og Trøndelag som kan få besøk av solen. Det samme gjelder for sørlige Nordland, mens det skal dreie seg over til nordavind og bli kjøligere nordover. I Finnmark kan det bli snø.