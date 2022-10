Tirsdag møtes sola og månen på himmelen

Den største solformørkelsen vi har hatt på sju år, kan ses på himmelen over Norge tirsdag. Befinner du deg i Vadsø, vil du se den best.

Ved solformørkelsen tirsdag 25. oktober vil sola forsvinne med 39 prosent i Oslo.

NTB – Rowene Wingstad

11 minutter siden

– Solformørkelse kan helt enkelt forklares ved at månen skygger for sola. Månen glir inn mellom jorden og sola, noe som skaper en delvis solformørkelse her i landet. Dette er den største solformørkelsen i Fastlands-Norge siden 2015, sier informatikkprofessor Steinar Thorvaldsen ved Universitetet i Tromsø til NTB.

Man kan se solformørkelsen mellom klokken 11 og 13. Den vil være på sitt største rundt klokken 12.

Mest i nord

– Når solformørkelsen er maksimal, kommer det an på hvor i landet du befinner deg. Jo lenger nord du er, jo mer av sola vil dekkes. Det skyldes hvor banen til månen går, og det varierer fra gang til gang, sier solforsker Pål Brekke til NTB.

Du vil se solformørkelsen best nordøst i landet.

– Nord-Norge ser ut til å ha en bra værmelding. Det er håp i et hengende snøre, bemerker Thorvaldsen.

I Vadsø vil hele 63 prosent av solen forsvinne. Men selv her vil man ikke oppleve at naturen mørkner merkbart.

Beskytt øyene

Om du ønsker å få med deg solformørkelsen, er det viktig å beskytte øynene.

– Man skal aldri se direkte på sola, iallfall ikke gjennom et teleskop, da blir man blind. Du kan kjøpe solformørkelsesbriller om du ønsker å se månen gli foran sola, forklarer Brekke.

Neste gang vi kan se en delvis solformørkelse i Norge, er 29. mars 2025. Sist vi kunne observere en total formørkelse her, var sommeren 1954. Den neste kommer ikke før i 2097, og da helt nord i Finnmark.

– Ønsker du likevel å se en total solformørkelse kan du ta turen til USA, rundt 8. april 2024. Der er det store muligheter for å få med seg solformørkelsen, som vil skje på tvers av landet, sier solforsker Pål Brekke.