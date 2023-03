Juseksperter: Jan Helge Andersen risikerer dom på 12 års fengsel

Jan Helge Andersen kan kun dømmes til to års fengsel om han blir funnet skyldig i drapet på Lena Sløgedal Paulsen. Men han kan også bli tiltalt for en ting til.

Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen ble drept i Baneheia i 2000.

– Jeg vil tro at Riksadvokaten i disse dager også vurderer om det er grunnlag for å ta ut tiltale mot Andersen for uriktig anklage mot Viggo Kristiansen, sier førsteamanuensis Katrine Holter ved Politihøgskolen til NTB.

Hun er jurist og har doktorgrad i strafferett.

Riksadvokaten ba fredag om at saken mot Jan Helge Andersen gjenopptas. Dersom Jan Helge Andersen skulle bli tiltalt og dømt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, kan han maksimalt få to års fengsel. Grunnen til det er at han allerede har fått en straff på 19 års fengsel for drap, og at den maksimale straffen for drap i Norge er på 21 års fengsel.

Men ifølge Holter kan han risikere ytterligere straff.

Mer sentral rolle

I Baneheia-dommen ble det lagt stor vekt på Andersens forklaring om at Viggo Kristiansen var initiativtager og anfører i voldtektene og drapene på de to jentene i Baneheia i mai 2000.

Da riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i fjor ba om at Kristiansen skal frifinnes, sa han samtidig at Andersens forklaring bærer preg av svakheter.

– Det er av vesentlig betydning at DNA-bevisene som nå foreligger, trekker i retning av at Andersen har hatt en annen og mer sentral rolle enn han tidligere har forklart seg om, særlig når det gjelder de seksuelle overgrepene som begge jentene ble utsatt for, sa Maurud.

Anmeldte Andersen for uriktig anklage

Viggo Kristiansen anmeldte i juni 2014 Andersen for uriktig anklage, men politiet henla saken samme måned.

I fjor høst anmeldte Kristiansen Andersen på nytt for uriktig anklage, etter at Riksadvokaten ba om frifinnelse for Kristiansen.

Katrine Holter sier at Riksadvokaten må vurdere om den uriktige anklagen Andersen skal ha fremsatt mot Kristiansen under den forrige rettsrunden om drapet, er foreldet og et avsluttet kapittel.

– De kan også vurdere om de mener at Andersen har fremsatt nye uriktige anklager mot Kristiansen i forbindelse med den nye etterforskningen, sier hun.

Andersen har i avhør i 2021 og 2022 fastholdt forklaringen han tidligere har gitt. Han hevder at Viggo Kristiansen drepte den eldste jenta og truet ham til å drepe den yngste.

Må ta stilling til anmeldelsen

Holters kollega på Politihøgskolen, professor Morten Holmboe, sier at påtalemyndigheten uansett må ta stilling til Kristiansens anmeldelse av Andersen.

– Jeg mener at den gamle anklagen antagelig vil være foreldet, men etter gjenåpningen har Andersen fastholdt sin forklaring. Påtalemyndigheten må vurdere om dette kan regnes som en ny, uriktig anklage, sier Holmboe.

– Man kan diskutere om han kunne endre forklaring uten å inkriminere seg selv, men det er jo da et spørsmål om han kunne ha latt være å forklare seg, sier han.

Maksstraff på 12 år

Hvis det blir tatt ut tiltale for uriktig anklage fordi Andersen i den nye etterforskningen har stått fast på sin forklaring om Kristiansens rolle, vil det ifølge Holter regnes som et forsøk på uriktig anklage fordi Kristiansen ikke er blitt siktet eller tiltalt i den nye etterforskningen.

– Tvert imot ble han frifunnet, sier hun.

– Hvis Riksadvokaten velger å gå videre med en tiltale for uriktig anklage, vil man vurdere om den må regnes som grov, og i så fall er den øvre straffen for dette ti år. Da vil maksstraffen Andersen kan få, hvis han blir kjent skyldig både i drap og forsøk på grov uriktig anklage, være tolv år, sier Holter.

Holter får støtte fra kollega Holmboe i at tolv år antagelig er riktig strafferamme.

– Men hva som er den korrekte utmålte straff, skal jeg ikke mene noe om, sier Holmboe.

Begge understreker at Andersen må regnes som uskyldig til det motsatte er bevist i en domstol.

Lite sammenlignbar praksis

Holter er også klar på at det finnes lite sammenlignbar praksis i det norske rettsvesenet på punktet om uriktig forklaring i en slik sak.

– Hva som eventuelt blir den endelige straffen, er vanskelig å forutsi fordi det finnes lite sammenlignbar praksis. Det er likevel godt mulig at man kan bruke hele strafferammen, men normalt vil forsøk straffes mildere enn en fullbyrdet forbrytelse, sier hun.