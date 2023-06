Ny batteriløsning skal gjøre det billig å dusje i strøm-rushet

Tibber med løsning på et kjent problem: Skal selge batterier til husveggen din.

Slik vil Tibbers batteri se ut. Vis mer

Etter at strømmåleren ble så smart at den måler strømforbruket ditt på time til timebasis, er det blitt mye dyrere å bruke strøm i pressperiodene.

Det kan være svært store prisforskjeller på én og samme dag. Helt generelt er strømprisen stort sett dyrere på morgenen og ettermiddagen enn den er på natten. Det er fordi at jo flere som bruker strøm, jo dyrere prises strømmen.

I 2022 hadde vi dager hvor prisen var over ti ganger så dyr i pressperiodene enn på det laveste i løpet av døgnet.

I dagens situasjon er forbrukerne tvunget til å forholde seg til de sterkt svingende prisene. Selv om man i teorien kan forskyve dusjen og matlagingen noen timer for å slippe de verste pristoppene, er dette upraktisk i lengden.

Det vil Tibber bort fra når de nå lanserer et nytt batteri. Batteriet skal ha teknologi som sikrer at det lades opp fra solcellene dine på taket, eller fra nettet når prisen er på det laveste. Når prisen er høy, tærer du heller på batteristrømmen enn å bruke strøm direkte fra nettet.

– Våre kunder har spurt om dette. Det er flere som har solceller på taket eller misliker de store svingningene i strømprisen. Da er batterier en god løsning. Systemene som har vært på markedet har både vært kompliserte og ikke så pene å se på. Vi har laget et mer brukervennlig tilbud, sier Edgeir Aksnes.

Strømnettet må dimensjoneres etter forbrukstoppene.

Flytter forbruket

Batteriet skal ha en kapasitet på 6,6 eller 13,3 kilowattimer. En husstand har et normalt forbruk på 44 kilowattimer om dagen, eller 16.000 i året. Det er store variasjoner, og eneboliger bruker vesentlig mer strøm enn dette.

Prisen vil ligge på 90.000 for det minste batteriet, mens det store vil koste 130.000. Et stort solcelleanlegg montert på en enebolig, kan produsere rundt 10.000 kilowattimer i året, og kan med perfekte forhold produsere opp mot 100 kilowattimer i døgnet, det er omtrent like mye strøm batteriet til en stor, moderne bil har.

Et batteri på 13,3 kilowattimer høres kanskje litt snaut ut?

– Tanken på størrelsen er ikke at du skal ha kapasitet til et dagsforbruk, men at du flytter forbruket bort fra pressperiodene. Det skal skje sømløst med smart styring, sier Aksnes.

Elvia har tatt til orde for at man bør innføre støtte på batterier til huseiere med solceller på taket. Argumentet var at når flere kjøper solceller, kan det bli vanskelig å mate denne strømmen inn på nettet. Dette er foreløpig et lite problem, men det er kostbart å oppgradere nettet.

Aksnes sier produktet er tiltenkt eneboliger og rekkehus, ikke leiligheter.

– Jeg tror vi går i den retningen at man vil se dette i leiligheter om noen år, men vi er ikke der ennå, sier Aksnes.

Elbil som batteri

Tone Svendsen Endal i miljøstiftelsen Zero er positiv til batteriløsninger. Når man fremover går over til et mer væravhengig strømsystem, vil vi trenge mer lagring, sier hun.

– Batterier er en moden teknologi nå. Det er bra at man ser på det for privatpersoner også, som kan spare penger på å spre forbruket utover. Samtidig er ressursene man bygger batterier av, begrenset. Hvis alle har en stor batteripakke i bilen, trenger man kanskje ikke flere batterier inne i huset, sier Endal.

Et annet poeng er at det er toppene i strømforbruket som gjør at man må gjøre dyre utbygginger av strømnettet.

Ideen om å bruke elbilen som kraftbank er velkjent, men det er ikke slik at bilbransjen nødvendigvis er positiv til det. Hos Tesla mister du eksempelvis garantien hvis du bruker bilen som batteri for huset ditt.