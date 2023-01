Kongehus, storting og regjering deltar i Shabana Rehmans gravferd

Kronprins Haakon, to statsråder og stortingspresidenten er til stede når Shabana Rehman gravlegges fra Oslo rådhus tirsdag 10. januar.

Shabana Rehman døde 29. desember. Hun ble 46 år gammel. Her er hun fotografert i mai i fjor.

Komikeren, forfatteren, dramatikeren og foredragsholderen døde 29. desember 2022, 46 år gammel.

Human-Etisk Forbund opplyser onsdag at Oslo kommune har gitt spesiell anledning til å bruke rådhuset til gravferden tirsdag klokken 12.00.

Seremonien holdes av Human-Etisk Forbund, og det er ventet at mange vil være med og ta farvel med Shabana Rehman.

Regjeringen har besluttet å hedre samfunnsdebattanten, frihetsforkjemperen og komikeren ved å la gravferden skje på statens bekostning.

– Kronprins Haakon vil representere kongehuset og være til stede ved Shabana Rehmans gravferd, sier assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen ved Slottet til NTB.

Fra regjeringen deltar kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). I tillegg skal stortingspresident Masud Gharahkhani delta i begravelsen.

Kronprins Haakon vil representere kongehuset under gravferden.

Helt spesielt

Generalsekretær Trond Enger i Human-Etisk Forbund sier de ennå jobber med detaljene. Styreleder Christian Lomsdalen i Human-Etisk Forbund skal være gravferdstaler.

– Vi antar det vil bli stor pågang. Vi skal ha et møte i dag og gå gjennom dette i et samarbeid med Rådhuset, politiet og gravferdsbyrået, sier Enger.

– Dette er første gravferd på statens bekostning som vi arrangerer. For oss er det en stor ære å få lov å arrangere denne seremonien, og vi er takknemlige for at Shabanas familie har bedt om humanistisk gravferd, sier han.

Pionér

Rehman blir den første med innvandrerbakgrunn som får begravelse på statens bekostning.

Hennes bror Shakeel Rehman sier til Nettavisen at det er en svært viktig anerkjennelse for arbeidet søsteren har utrettet.

– Shabana var en nasjonal helt og pionér innen å fremme frihet for individet i et mangfoldig samfunn, hvor enkelte grupper blir fratatt sin frihet på grunn negativ sosial kontroll, sier Rehman.

Dørene til gravferden åpnes klokken 10.30. Det er ikke skriftlig påmelding. Arrangøren vil sjekke gjester når de ankommer seremonien, og henstiller til ikke å ta med store vesker eller bager eller medbringe blomster til seremonien i Rådhuset.

Etter at alle gjester er på plass inne på Rådhuset, vil offisielle gjester ankomme etter klokken 11.30.

Familie og venner kan melde seg på via minnesiden til begravelsesbyrået.