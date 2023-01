Ny dag med snøkaos: – Du bør absolutt vurdere om du må ut å kjøre

Det er ventet nytt snøkaos på veiene på Sør- og Østlandet fredag. Andre steder i landet er det vinden som kan skape utfordringer.

Det er kanskje best å ta skiene fatt på Østlandet fredag også. Her fra Østensjøveien i Oslo der Trond Blesvik valgte å gå på ski til jobb torsdag morgen.

06.01.2023 06:04

Ny dag, nytt snøkaos. Folk på Sør- og Østlandet begynner å bli vant til det nå, men Vegtrafikksentralen øst gjentar budskapet de har kommet med de siste dagene.

– Du bør absolutt vurdere om du må ut å kjøre. Det gjelder i dag også – og i og for seg i helgen og, sier trafikkoperatør Annie Serup til NTB.

Hun sier det særlig er på Romerike og rundt Oslo det snør.

– Meteorologene har lovet oss snø og nå snør det jo bra. Man må holde god avstand og trå varsomt på pedalen, sier Serup.

På Sørlandet er det også ventet mye snø, opp mot 40 centimeter noen steder.

– Det har vært mindre trafikk på veiene de siste dagene, så jeg tror flere har tatt hjemmekontor. Folk må holde avstand og senke farten, sier trafikkoperatør Marita Bekkebø ved Vegtrafikksentralen sør.

Brøytemannskaper er ute døgnet rundt for tiden, som her på Gamle Sørlandske hovedvei på Østerholtheia. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Brøyter natten lang

Serup sier at hovedveinettene på Østlandet i stor grad er bare, men at det også kan ligge snø der. På de mindre veiene kan det være mye snø.

– Brøytemannskapene er ute 24 timer i døgnet. Både de og bergingsbilene har hatt nok å gjøre, sier Serup.

Hun sier det er ventet problemer også utover dagen fredag.

– Man bør nok tenke gjennom om man skal dra på hytta eller ikke denne helgen, sier hun.

I resten av Norge er det vind som kan skape problemer, ikke snøfall. På Vestlandet er det også ventet mye regn.

– Det vil påvirke trafikken litt, men selve føret på veibanen skal være fint. Folk må ta hensyn til vinden når de skal over broer, vi har jo et par av dem som ligger utsatt til her på Vestlandet, sier trafikkoperatør Christer Eide i Vegtrafikksentralen vest.

Opp mot full storm

I Midt-Norge er det ikke ventet store nedbørsmengder, men det blåser der og.

– Det er ventet lokalt kraftige vindkast opp mot liten til full storm enkelte steder. Det kan bli fokk på veiene og det er fare for at ferger innstilles og at broer og fjelloverganger blir stengt, sier Erlend Karlsen i Vegtrafikksentralen midt.

Det samme gjelder i Nord-Norge.

– Det er nok vinden som kan lage litt utfordringer, sier Christer Svendsen i Vegtrafikksentralen nord.

Også her kan broer, ferger og fjelloverganger bli stengt. Men i byene skal det gå bra.

Flere veioverganger stengt

Snøværet har igjen sørget for at fjelloverganger i Sør-Norge er blitt stengt.

Klokken 5.30 fredag morgen var statusen slik på de ulike fjellovergangene:

* E134 Haukelifjell: Stengt

* E6 Dovrefjell: Stengt

* E16 Filefjell: Åpent

* riksvei 52 Hemsedalsfjellet: Kolonnekjøring

* riksvei 13 Vikafjellet: Stengt – ny vurdering vil først bli tatt her klokken 12 fredag.

* riksvei 7 Hardangervidda: Kolonnekjøring for kjøretøy med en totalvekt på under 7,5 tonn.

* Fylkesvei 27 Venabygdsfjellet i Innlandet: Stengt

* Fylkesvei 50 Aurland – Hol: Stengt

* Fylkesvei 53 Tyin – Årdal: Åpent

* Fylkesvei 450 Hunnedalsvegen: Stengt

* Fylkesvei 5410 Nesheimsfjellet i Vaksdal: Stengt