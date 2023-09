Hvem visste hva om aksjedramaet før valgdagen? Dette vet vi så langt.

Onsdag 6. september: 22 handler

E24 publiserer en sak der det kommer frem at Finnes hadde handlet aksjer minst 22 ganger de siste månedene Erna Solberg var statsminister. Dette var basert på en liste E24 hadde fått fra tjenesten Tekinvestor, som logger større aksjetransaksjoner.

Listen gikk bare tilbake til juni 2021, og fanget derfor bare opp utvalgte handler de siste fire månedene av Erna Solbergs statsministerperiode. Sommeren 2021 hadde hun vært statsminister i nærmere åtte år.

Dette var saken som ifølge Erna Solberg gjorde at hun ba ektemannen lage en komplett liste over alle aksjetransaksjoner i tiden hun var statsminister.

Solberg vil nå ikke svare på om hun ble løpende orientert om Finnes’ aksjehandling. E24 har fremdeles ikke mottatt noen liste over alle transaksjonene.

Det er E24-saken publisert denne dagen Erna Solberg under pressekonferansen ni dager senere sa at utløste «en dårlig følelse» hos henne. Hun sa da feilaktig at den var publisert av E24 fredagen to dager senere.