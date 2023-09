Har undersøkt sakens viktigste bevis på nytt: – Fant DNA fra minst to personer

Ekspertene fant tiltaltes DNA i flere prøver da de gjorde nye undersøkelser av strømpebuksen til Birgitte Tengs. Men de fant også DNA fra minst én annen person.

Dr. Arnoud J. Kal og professor Walther Parson er begge eksperter på DNA. Her fra første runde i tingretten i fjor. Vis mer

Publisert: 27.09.2023 13:25

En ørliten mengde mannlig DNA, et Y-kromosom. Funnet på strømpebuksen til Birgitte Tengs først 24 år etter hun ble drept. Det er det eneste mulige fellende beviset mot 52-åringen som er tiltalt i en av de mest omtalte krimsakene i Norge. Statsadvokaten har satset alt på dette ene kortet.

Mannen nekter for å ha noe med drapet å gjøre. Og denne uken skal norske og internasjonale eksperter si hva man kan lese ut av funnet. Det er den viktigste uken i retten for alle parter. Det er fordi betydningen av funnet er helt avgjørende for utfallet av saken.

Det viktigste beviset

Da 17-åringen ble funnet drept på Karmøy 6. mai 1995, var strømpebuksen hennes dratt ned på anklene. I 2019 ble det på strømpebuksen funnet DNA, et Y-kromosom, fra 52-åringen. Det ble funnet ved trusedelen, nedenfor linningen.

Aktoratet hevder at funnet knytter tiltalte til åstedet og det brutale drapet. Forsvarerne mener på sin side at så lenge tiltalte sier at han aldri var på åstedet, må hans DNA ha kommet på hennes strømpebukse ved oversmitte oversmitteoverføring av biologisk materiale (DNA) fra ett sted til et annet før drapet eller ved kontaminering kontamineringUtilsiktet, uønsket overføring av DNA/ biologisk materiale til gjenstander/ beslag av personer med profesjonstilknytting under arbeidet med en sak., eller forurensning av prøven etter at drapet fant sted.

Et Y-kromosom påvist på Birgitte Tengs strømpebukse er det sentrale beviset mot 52-åringen som er tiltalt. Det er hans DNA. Spørsmålet er når og hvordan Y-kromosomet havnet på strømpebuksen. Vis mer

Hans DNA er ingen andre steder, hverken på strømpebuksen eller i saken for øvrig. Han sier han aldri har vært på åstedet og ingen vitner har sett ham i området kvelden og natten Tengs ble drept.

Men aktor mener det bare er én måte dette Y-kromosomet kan ha havnet på strømpebuksen til Tengs på: Mannen var der og drepte henne i 1995. Han tok på Tengs med fingre tilsølt av hennes blod.

Skal mannen dømmes, må aktor få dommerne med på denne konklusjonen.

Dette viser de nye funnene

I vår gjorde et institutt i Nederland over 62 nye utklipp fra strømpebuksen Birgitte Tengs hadde på seg natten hun ble drept. Disse nye utklippene er nå testet for DNA i 65 prøver.

Onsdag la DNA-ekspert Arnoud Kal fra The Netherlands Forensic Institute (NFI) resultatene fra de nye undersøkelsene.

9 av de 65 prøvene ble undersøkt videre for å finne mulige Y-kromosom. Det var små mengder DNA i disse. Derfor fant ekspertene kun DNA fra noen få celler i hver analyse.

– Siden DNA-mengden er så lavt, får vi kun delvise Y-kromosom-profiler. Vi kan ikke forvente å få en full profil med så lave mengder med dagens teknologi, sa Kal i retten onsdag.

I 6 av de 9 prøvene fant de match med den tiltalte 52-åringens DNA. Men i flere av de andre prøvene fant de også match med andre personer i saken.

Fakta Resultatene i de prøvene: Prøve 1: Fant match med tiltaltes DNA. Men utelukker ikke at det kan finnes flere DNA-profiler der. Prøve 2: Fant match med tiltaltes DNA, men også to andre personer. En som jobbet med strømpebuksen i 2002 og en venn av Tengs som møtte henne kvelden hun forsvant. Prøve 3: Ingen match med tiltaltes DNA, men fant to ukjente DNA-profiler. Prøve 4: Fant match med tiltaltes DNA. Prøve 5: Fant match med tiltaltes DNA. Prøve 6: Fant match med tiltaltes DNA, men også to andre personer. De samme to som i prøve 2. Prøve 7: Fant match med tiltaltes DNA. Prøve 8: Ingen match med tiltaltes DNA, men fant minst to andre mannlige profiler i prøven. Prøve 9: Ingen match med tiltaltes DNA. Vis mer

Advarer mot verdien

Eksperten advarer imidlertid mot å gi funnene vekt i bevisvurderingen.

– Disse prøvene gir ingen vitenskapelig bevis som kan støtte eller tilbakevise hypotesen om at DNA fra ett individ er til stede eller ikke, sa Kal.

– Vi finner flere matcher med tiltalte, men fordi vi mangler en statistisk modell, kan vi ikke si til retten at det er en bevismessig styrke eller vekt i disse matchene, sier Kal.

På spørsmål fra 52-åringens forsvarer bekreftet Kal at det er DNA fra minst to personer i de nye undersøkelsene av strømpebuksen.

– Vi fant DNA fra minst to personer. Jeg kan heller ikke utelukke at det er flere enn to personer i prøvene. Men jeg har ikke vitenskapelig bevis som gjør at jeg kan foreta statistiske beregninger som kan si at det er flere enn to personer. Jeg kan bare si minst to, sier Kal.