Boligmarkedet går noe saktere, men meglerne ser ingen tegn til krise

– På tide at folk bremser litt, sier meglertopp. Men en krise i boligmarkedet? På ingen måte.

Boliger i Oslo selges raskt til tross for at privatøkonomien til mange er under press. Vis mer

Publisert: 27.09.2023 05:21

Galopperende renter, torpedert kjøpekraft og mørke skyer på horisonten til tross, eiendomsmeglerne melder om «helt greie» tider i markedet. Både Nordvik og Privatmegleren har en nærmest identisk kortversjon når de oppsummerer boligmarkedet:

– Det kommer til å ta litt lengre tid å selge, men du får solgt. Og det til en god pris hvis du har litt is i magen.

Ordene tilhører Nordvik-topp Martin Anmarkrud Kiligitto og Grethe Meier, administrerende direktør hos Privatmegleren. De er overhodet ikke klare for å varsle om store kommende boligprisfall, men legger til følgende spådom:

Grethe Meier Administrerende direktør hos Privatmegleren.

Det kommer et prisfall utover høsten. Prisene har økt mye gjennom pandemien og helt frem til august. Nå får vi en korreksjon.

– Folk begynner å kjenne rentene og inflasjonen på kroppen, sier Meier.

Kiligitto har en lignende vurdering. Han mener også at det egentlig er fornuftig hvis markedet bremser litt.

– Det var på tide at folk kom seg litt opp på gjerdet. Vi har vært overrasket over aktivitetsnivået til nå, sier han.

Martin Anmarkrud Kiligitto Administrerende direktør hos Nordvik.

Aftenposten skal de kommende ukene skrive flere saker om boligmarkedet. Får du ikke solgt eller opplever andre problemer i et kjøligere markedet, ta kontakt med Aftenpostens journalist her Aftenpostens journalist herTorgeir.strandberg@aftenposten.no.

Mørkt bakteppe

Økonomer kan se ut til å ha en kjølig tilnærming til varme verdier som hus og hjem. Noen virker til og med til å ha en nesten ubøyelig tro på at selv mennesker er rasjonelle forbrukere – i hvert fall til slutt. Likevel er innholdet i regnestykket deres ganske enkelt:

Når kostnaden på det å bo går opp, vil prisen på selve boligen gå ned. Under dette ligger en myriade av kompliserende effekter – ja, til og med en masse følelser – som påvirker markedet.

Kostnaden for å bo, den vil fortsette å stige fremover. Når Norges Bank hever renten så tar det noen måneder før du får den inn i nettbanken din. Og i desember får du trolig servert enda høyere renter, skal vi tro sentralbanksjefen.

Det å ikke få solgt en boligen til den prisen du drømmer om, er et luksusproblem. Det som er krise, er hvis du bli sittende med en bolig du må kvitte deg med fordi prisen har falt så mye at du i praksis er insolvent insolventInsolvens inntreffer når en låntaker ikke evner å betale det den skylder långiveren, eller ikke klarer å oppfylle andre forpliktelser ved lånet. Hvis man belåner en eiendom til fem millioner kroner maksimalt i henhold til boliglånsforskriften, altså 85 prosents belåning, kan et boligprisfall på 15 prosent gjøre at du har null i boligformue. Uten såkalt egenkapital, vil det være vanskelig å få nytt lån.. Det har ikke skjedd for dem som har kjøpt bolig i år: Prisene i Norge er opp 5,7 prosent i år.

Men det skjedde i Danmark ganske nylig:

Les også Boligprisene stupte i Danmark. Kim Stuhr Jakobsen kjøpte på topp.

Likevel har Aftenposten tidligere skrevet om at det selges flere leiligheter på tvangssalg nå enn før. Allerede før renten steg for alvor, hadde én av fem en sårbar økonomi, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det vil si at man ikke klarer en uforutsett utgift på 20.000 kroner.

Hva skjer nå, da?

Les også Mens østlendingene blir millionærer på bolig, selger mange på Sør- og Vestlandet med tap

– Lett omsettelig

Eiendom Norge publiserer statistikk om det norske boligmarkedet hver måned. Konklusjonen er klar: Boliger i Norge er fortsatt en lett omsettelig vare.

I august tok det 38 dager å selge boligene din. I hovedstaden går det enda raskere. På Grünerløkka og i Grorud tok det eksempelvis bare 15 dager å få solgt en bolig i andre kvartal. Dagens omsetningstid i Norge som helhet er så å si helt på snittet for de siste 15 årene. At omsetningstiden kryper noe oppover, er positivt, mener meglerne.

– Nå får man litt bedre tid til å se seg om, vanligvis mener jeg at det går for fort i budrundene, sier Meier.

– Vi ser at det er noen tøffe uker hver høst. Det tar lengre tid, men det går fint, sier Kiligitto.

Boliger er fortsatt lett omsettelige, spesielt i urbane strøk. Vis mer

Type bolig avgjørende

Det har vært artikler om at boliger med en pris på over ti millioner er vanskeligere å selge for tiden. Den oppfatningen deler meglerne Aftenposten har snakket med. Meier sier at de som kjøper boliger for rundt ti millioner, typisk er barnefamilier som strekker strikken langt samtidig som de har enkelte høye utgiftsposter (Les: barn).

For denne gruppen herjer renten med kjøpekraften, noe som presser boligprisene nedover.

For kjøperne i 15 millionersklassen, er ikke renteutgiftene så viktig lenger, ifølge Meier: Det er helt enkelt fordi denne gruppen er ganske formuende.

Små leiligheter tilpasset én, maks to personer, i sentrale strøk er fortsatt ekstremt populært.