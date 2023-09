Fem spørsmål til Nakstad om «korona 2023»: Følger nøye en ny variant med mange mutasjoner

Antall koronasmittede fortsetter å øke i Norge. Og spesielt én variant får mye oppmerksomhet.

Immuniteten i befolkningen er trolig sterkere nå enn i fjor, sier Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet. Vis mer

Publisert: 07.09.2023 21:30

Kortversjonen Koronavarianten BA 2.86, med svært mange mutasjoner, overvåkes spesielt. Den er blitt påvist i Norge, men har ikke spredt seg i stort omfang hver globalt eller her hjemme.

Også varianten EG 5.1 blir overvåket, men innebærer ifølge WHO lav risiko for folkehelsen. Denne varianten utgjør halvparten av tilfellene i FHIs referanselaboratorium.

Helsedirektoratet anbefaler testing ved korona-symptomer for dem over 65 år med alvorlig underliggende sykdom.

Den nye koronavarianten har på kort tid havnet på Verdens helseorganisasjons (WHO) liste over varianter som skal overvåkes særskilt. Navnet er BA 2.86, og den skiller seg ut med svært mange endringer i viruset.

– Foreløpig har den ikke spredt seg i et stort omfang, sier Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet.

– Den er imidlertid påvist i avløpsvann flere steder – også i Norge. Og den har mange mutasjoner.

Når skal du holde deg hjemme?

Folkehelseinstituttet (FHI) la frem sin ukesrapport torsdag.

Nivået av covid-19 og enkelte andre luftveisinfeksjoner er økende også den siste uken. Men Folkehelseinstituttet vil fortsatt ikke endre smittevernrådene.

Antall nye innleggelser pr. uke i sykehus som følge av covid-19 er fortsatt på et relativt lavt nivå, men har vist en økende trend de siste ukene.

Antall intensivinnleggelser med covid-19 er stabilt lavt.

Antall innleggelser med influensa har vært stabil lavt de siste ukene.

Sykehusene og kommunene må være forberedt på at innleggelser med covid-19 og andre luftveisinfeksjoner kan øke utover høsten.

Men hva skal vi gjøre i møte med korona?

Her er fem spørsmål til Nakstad:



1. Hva kan du si om korona-varianten(e) 2023?

– Koronavariantene i 2023 har alle vært etterkommere av omikron, såkalte XBB-varianter. Særlig er det EG 5.1-varianten som har dominert den siste tiden. Akkurat nå utgjør EG 5.1 omtrent halvparten av tilfellene som registreres i FHIs referanselaboratorium, svarer Nakstad.

De aktuelle undergruppene kalles gjerne XBB-varianter.

WHO ber land overvåke EG 5.1. Koronavarianten vokser globalt, men WHO sier den utgjør en lav risiko for folkehelsen, ifølge BBC.

Nakstad opplyser om at EG 5.1. er den mest smittsom varianten i Norge nå.

– Det har også vært mye oppmerksomhet rundt den nyeste BA 2.86-varianten som har svært mange mutasjoner.

2. Hvor syk må man være for å holde seg hjemme?

– Hvis du har redusert allmenntilstand, feber eller hoster mye er det lurt å være hjemme, både av hensyn til deg selv og andre. Det gjelder særlig hvis du jobber eller er i kontakt med særlig utsatte personer. Når du etter hvert føler deg frisk igjen, er du lite smittsom og trenger ikke ta spesielle hensyn.

3. Skal man teste seg for korona – og får man innkallelse?

– Vi anbefaler at alle som er i målgruppen for tablettbehandling mot covid-19, tester seg ved symptomer, det vil si dem over 65 år med alvorlige underliggende sykdom. Da kan du få utskrevet tabletter av fastlegen som gjør deg mindre syk. Fastlegen må imidlertid vurdere om man står på medisiner som påvirkes av koronatablettene og om man kan ta dem eller ikke.

Hurtigtester bør fortsatt brukes, mener Helsedirektoratet. Vis mer

Oppfriskningsdose i høst

Nakstad anbefaler også bruk av hurtigtester hjemme.

– Det finnes fortsatt store lagre av gratis tester i kommunene og de kan også kjøpes på apotek, mener Espen Rostrup Nakstad.

– I noen tilfeller vil fastlegen eller sykehuset ta en PCR-test som må analyseres på et laboratorium, men for hjemmebruk er hurtigtester godt nok, sier Rostrup Nakstad.

4. Bør folk generelt oppfriske koronavaksinen?

– Alle over 65 år samt dem under 65 år som er i en risikogruppe anbefales å ta oppfriskningsdose i høst. Det samme gjelder gravide i 2. og 3. trimester samt enkelte barn med spesielt alvorlige sykdomstilstander.

5. Kommer det andre luftveissykdommer i tillegg til korona?

– De siste ukene har det vært svært få innleggelser med influensa og nesten ingen med RS-virus. Derimot har det vært en økende trend med inntil 200 innleggelser pr. uke med covid-19. Bare en fjerdedel av disse innlegges på grunn av sykdommen og svært få trenger intensivbehandling. Men vi tror tallene kan øke utover høsten og vinteren.

Nakstad mener vi sannsynligvis vil få en sesongbølge med covid-19 i desember – februar, som er omtrent samtidig som influensatallene pleier å stige.

– Men det er ikke sikkert at like mange blir syke som forrige vinter, siden immuniteten i befolkningen trolig er sterkere nå enn i fjor, sier Rostrup Nakstad.