– Det er vi som får Norge til å gå rundt. – Det er vi som bygger Oslo. – Det er ingen av politikerne som fortjener at jeg stemmer på dem. Hva er viktig for velgere nå? Vi gikk ut for å spørre.

Én har mistet troen på politikerne, én stemmer for første gang og flere har ikke bestemt seg. Aftenposten gikk ut i Oslos gater for å høre hva folk er opptatt av 11 dager før valget.

Publisert: 01.09.2023 12:33

Kortversjonen Aftenposten har intervjuet flere personer i Oslo for å finne ut hva folk tenker om det kommende kommunestyre- og fylkestingsvalget 11. september.

Dette skjer mens nasjonal politikk er preget av habilitetsskandaler i Støre-regjeringen.

Folks holdninger varierer fra total mistro til politiske partier, til førstegangsvelgere som ønsker å bidra til forandring.

Temaene som ble fremhevet i intervjuene inkluderte bekymringer om økonomisk ustabilitet og fattigdom, viktigheten av eldreomsorg, og behovet for billige kollektivløsninger for unge mennesker. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Mens nasjonal politikk preges av stadig nye habilitetsskandaler i Støre-regjeringen, kommer kommunestyre- og fylkestingsvalget kommunestyre- og fylkestingsvalgetVed kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valget avholdes hvert fjerde år, to år etter stortingsvalget. Kilde: SNL 11. september stadig nærmere.

Men hva er viktig for vanlige folk vanlige folkDa Støre-regjeringen kom til makten i 2013, sa Støre følgende: - Det må bli slutt på at de på toppen kommer først i køen når de store pengene skal fordeles og de viktige sakene avgjøres. Etter åtte år med økende forskjeller må det bli vanlige folks tur!, som er begrepet maktpolitikere selv gjerne bruker om velgere flest?

Aftenposten tok derfor en liten tur ut i Oslos gater for å lodde stemningen en vanlig torsdagskveld.

Vi spurte om hva som er viktig for folk, om de skal stemme og om de har bestemt seg.

Den første vi pratet med, drev med veiarbeid like utenfor landets viktigste politiske maktinstitusjon: Stortinget.

Attila Hajba (44): Skal ikke stemme

– Jeg har stemt en del ganger. Helt til jeg forsto at uansett hva jeg stemmer, så blir det ikke bra. Samboeren min stemte for to år siden, og da håpet vi jo at Støre kom til å være der for oss. Men han lover og lover, og ingenting blir holdt. De som tar over, fortsetter bare samme måte.

– Det har aldri vært så mange rentehevinger, så mye fattigdom, så mange som går for å få seg gratis mat. Jeg har selv to barn som må forsørges. For å kunne gjøre det må jeg jobbe døgnet rundt. Jeg må vurdere hvor jeg har råd til å leie, for i Oslo må man jo ut med 30.000 for en treroms med plass til oss.

– Jeg er lei. Og det tror jeg mange andre er også.

– Jeg har ingen tro på noen av partiene. For å få det må de bevise at de kan gjøre en forskjell, og det har alle feilet på.

– Nei, jeg har ikke tenkt å engang gå inn i stemmelokalet, ikke ta opp den pennen og papiret. For det fortjener ingen av dem. De vil at vi skal stemme på dem, og så gjør de akkurat som de vil uten å høre på oss som virkelig gjør noe for samfunnet. Det er vi som får Norge til å gå rundt. Det er vi som jobber, som bygger Oslo. De bare forteller hvordan ting skal gjøres, mens det er vanlige mennesker som gjør alt. Og det er vi som får minst ut av alt.

Vis mer

Daniel (21): Skal stemme på Fremskrittspartiet i Stavanger

– Avgifter og skatt og eldreomsorg synes jeg er ganske viktig når det gjelder lokalvalget. Jeg synes eldreomsorg er en veldig viktig sak. Det er veldig viktig å ta det seriøst. Og eiendomsskatt vil jo enkelte parti utelukke, siden det er så mye avgifter på hus og bolig allerede.

– Det er jo umulig å være enig med alt i et parti, så du må egentlig bare finne det som passer deg best.

– Det er jo noe alle bør gjøre, bruke stemmeretten sin. Det er jo det lille man kan gjøre for å skape forandring. Og det er noe alle kan bidra med, samme hvem du er og hva jobb du har.

Martine Vasbø (21) og Hedda Larsen (21): Har ikke bestemt seg (ville ikke bli fotografert)

Vasbø: – Jeg synes det er veldig vanskelig, i hvert fall i Oslo. Men jeg har sett mye reklamer om billigere kollektivtrafikk, og det er veldig relevant for oss som er unge og er avhengig av det.

Larsen: Jeg er enig i det. Og så er det fint om det er noen som ønsker å gjøre noe nytt, skape en positiv endring.

Vasbø: Vi får jo studielån og stipend, men det dekker ikke alt. Du merker jo at når du må handle og betale husleien og strøm og kollektivt og alt sånt der, så er det ikke er nok.

Larsen: Ja, og det er jo generelt mye dyrere i Oslo enn andre steder, så det burde kanskje vært lavere priser på enkelte ting, i hvert fall for studenter. Jeg skulle egentlig studere her, men sluttet av flere grunner, blant annet at det er så dyrt å bo her.

Vasbø: Men jeg må lese meg litt mer opp før jeg skal stemme.

Vis mer

Ann Charlotte Andersen (51) og Peder (snart 10): Forhåndsstemte i Oslo torsdag

– Det viktigste for meg er barn og unge og helse og omsorg. Jeg synes det er viktig at man har et godt skolesystem, gode fritidsaktiviteter og ting som passer for barn som bor midt i sentrum i byen.

– Jeg har tatt masse valgomater, og jeg får et veldig bredt spekter av ulike partier. Så det er veldig vanskelig. Jeg bestemte meg ikke før jeg sto inne i avlukket. Det er kanskje blitt litt tradisjon det da.

– Jeg har stemt på nesten hele spekteret. Det som er interessant er at jeg veldig ofte får KrF på valgomaten, men jeg har ikke stemt på dem.

Vis mer

Ahmad Ahmadzai (27): Har ikke bestemt seg ennå

– Det som er viktig for meg er at man har jobb å gå til og har det bra i livet. At du får hjelp med helse, for eksempel.

– Jeg har ikke stemt i Norge før, dette blir første gang. Jeg vet ikke hva jeg skal stemme ennå, men jeg må jo gjøre det. Så jeg skal finne ut litt mer om partiene. Jeg må se hvem som er bra med migranter fra utlandet. Ikke sånn som Frp, med Sylvi Listhaug, som er for strenge lover og regler mot de som kommer fra utlandet. De kan jo skape problemer for meg, så jeg må stemme på det partiet som gjør at jeg kan fortsatte å leve her i Norge og ha et bra liv her.

Anders Max (68), (ville ikke bli fotografert):

– Det er tre ting som er viktig for meg. Vi må få bort den politikerforakten som har gjennomsyret norsk politikk. Vi må få bort fattigdommen. Det er helt forferdelig at Frelsesarmeen skal måtte fange opp fattige mennesker. Og vi må snakke om skolen. Hvorfor skal ikke skolen tilpasse seg til elevene, heller enn at elevene må tilpasse seg skolen?

– De sittende i regjeringen er ikke glad i oss som mennesker. Ingen omsorg. Ingen empati.

– Jeg har variert mellom Venstre, Frp og disse småpartiene.