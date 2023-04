Puben i Sandviken går tom for øl om to dager

Mens noen utesteder har bunkret opp over 12.000 liter øl i påvente av en streik, sitter noen puber igjen med bunnskrapt lager.

Daglig leder for puben Dr. Wiesener, Rolf Nitter, sier de har 320 halvlitere igjen på tanken. Det holder kun i to dager, ifølge han.





17.04.2023 12:00

(Bergens Tidende): Før helgen fylte puben Dr. Wiesener i Sandviken i Bergen øltanken helt til randen. Det skulle imidlertid gå raskt tomt. Etter en solrik helg med folkefest i sentrum forsvant nesten hele lageret, forteller daglig leder, Rolf Nitter.

Mandag sitter nabolagspuben på rundt 320 halvlitere. Det kommer til å forsvinne raskt, sier han.

– Vi har øl for kanskje to dager igjen. Jeg er på vei til 7 Fjell Bryggeri for å se hva vi får tak i der.

Han har nettopp vært på Storchash, matbutikken for restauranter.

– Det var knapt nok noe flaskeøl igjen.

– Holder frem til 17. mai

Etter at partene NHO og LO ikke ble enige i årets frontfagsoppgjør natt til mandag, gikk blant annet ansatte ved Norges to største bryggerier, Hansa og Ringnes, ut i streik.

Hansa meddelte til NTB søndag kveld at de stanser all produksjon etter at 123 ansatte mandag ble tatt ut i streik.

Hansa er blant bryggeriene som er tatt ut i streiken. Mandag stanset de all produksjon.

Daglig leder for utestedene på Zachariasbryggen og Ricks, Tom Greni, er imidlertid ikke særlig bekymret. De har fylt opp tankene i påvente av en eventuell streik.

– Vi har fylt opp alt vi har i forrige uke. Vi kan holde en god stund, slår han fast.

Tanken på Zachariasbryggen holder for øyeblikket 12.000 liter, mens Ricks har lagret rundt 8000 liter øl, forteller Greni.

– Vi har fylt opp flere rom med fatøl og paller med øl. Dette skal holde frem til 17. mai, slår han fast.

Daglig leder for blant annet Ricks, Tom Greni, sier de har gjort de de kunne i påvente av en streik. Nå sitter de på nesten 20.000 liter tankøl, forteller han.

Frykter å sende permitteringsvarsel

Paal Arne Davanger, produktansvarlig og eier av Fotballpuben, er imidlertid noe mer bekymret enn sin kollega.

– Nå kommer det fint vær. Varer streiken mer enn en ukes tid så begynner det å skrante på. Og så må vi sende permitteringsvarsel hvis vi ikke har sortiment.

Fotballpuben har rundt 2500 liter igjen på tanken etter en helg med mye besøk. Holder været seg tror Davanger det kan gå tomt raskt.

– Blir folk tørst i finværet så slår folk på stortrommen.

Eier av Fotballpuben, Paal Davanger, frykter finværet vil føre til at tanken deres går tom i løpet av en uke.

En uke med streik kan gi tørke

Daglig leder for Kulturhuset i Vaskerelven, Anette Sem Ringel, sier de har passet på å fylle opp lageret. Nå sitter utestedet på cirka 1500 liter øl i tanken.

– Vi må eventuelt prøve å finne andre alternativer. Vi er jo en del av De Bergenske og kan hjelpe hverandre hvis det skulle gå tomt.

Barsjef ved Kulturhuset, Mats Kornerud, sier det første som går tomt er flaskeøl.

– Det vil nok bli et mindre utvalg ganske fort.

– Vi håper selvsagt ikke at dette blir en langvarig streik. Skulle det vare over en uke, er vi redd det kan begynne å tørke ut, legger han til.

Barsjef ved Kulturhuset, Mats Kornerud, sier det første de kan gå tom for er flaskeøl. – Det vil nok bli mindre utvalgt ganske fort, sier han.

De Bergenske har også ansvaret for de populære uteserveringene på USF Verftet (Kippers) og Logehagen (Wesselstuen).

Direktør og eier Kjetil Smørås forteller at de har bunkret i tilfelle streik og dermed ikke vil gå tom for øl med det første.

– Vi har i hvert fall nok for denne uken, cirka 3000 liter, mener Smørås.

Bjørn Hanevik, som eier Harbourgruppen og utesteder som Scruffy Murphy’s og Harbour Cafe på Torget, forteller at de også har nok øl på tankene.

Madam Felle på Bryggen har også øl på lager til ut neste uke, mener medeier Ola Hatlestad.