Masseskytingen i Oslo Slik feilet politiet den siste uken frem mot skjebnedagen 25. juni i fjor

Masseskytingen 25. juni 2022 kunne vært forhindret. Evalueringsrapporten gir et innblikk i svikt etter svikt frem i dagene frem mot angrepet.

08.06.2023 22:31 Oppdatert 08.06.2023 22:43

Torsdag kom rapporten fra utvalget som har evaluert hvordan masseskytingen i Oslo i fjor sommer kunne skje.

25. juni-utvalget konkluderer med at angrepet kunne ha vært unngått dersom Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Politiets sikkerhetstjeneste (PST)PST har ansvar for å ivareta rikets sikkerhet og bekjempe terrorisme, sabotasje, spredning av masseødeleggelsesvåpen og industri­spionasje, samt drive kontraetterretning. hadde handlet annerledes.

I fjor sommer hadde norsk politi i årevis vært kjent med at den nå draps- og terrorsiktede Zaniar Matapour hadde blitt radikalisert. PST hadde gjennomført samtaler med ham.

Og det forelå konkrete advarsler om mulige terrorplaner som knyttes til den kjente islamisten Arfan Bhatti – en mann politiet visste at Matapour hadde hatt kontakt med.

Likevel ble ikke Matapour stanset.

Den 278 sider lange rapporten gir et detaljert innblikk i alt som gikk galt de skjebnesvangre dagene før Matapour gikk til angrep med automatvåpen i Oslo sentrum 25. juni 2022.

Han skjøt blant annet mot London pub – et kjent utested for homofile. Senere samme dag skulle pride-paraden arrangeres i Oslo.

Slik var den siste uken før masseskytningen:

Det var kjent for politiet at islamisten Arfan Bhatti (til venstre) hadde kontakt med Zaniar Matapour (til høyre).

Søndag 19. juni: Varsles om terrorplaner

Forsvarets etterretningstjeneste Forsvarets etterretningstjeneste Etterretningstjenesten er Norges sivile og militære utenlandsetterretningstjeneste. Den har ansvaret for etterretning utenfor Norges grenser. (E-tjenesten) mottar informasjon om at en norsk IS-sympatisør prøver å komme i kontakt med terrorgruppen.

Han planlegger et terrorangrep i Norge og vil ha hjelp til å lage en video som skal spres etter angrepet.

E-tjenesten er ganske sikker på at den norske islamisten er Arfan Bhatti.

Mandag 20. juni : Første møte med PST

E-tjenesten har ansvaret for å drive etterretningsvirksomhet mot mulige trusler mot Norge fra utlandet. Men det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som har ansvaret for sikkerheten i Norge. Mandag 20. juni kaller derfor E-tjenesten inn PST til et hastemøte over video.

I møtet forteller E-tjenesten om informasjonen nevnt over. Men PST får ikke vite mye mer enn det. De får beskjed om at mer informasjon vil bli ettersendt. Men det skjedde aldri.

I stedet ber E-tjenesten PST vurdere om de er enig i konklusjonen om at Bhatti er den mest sannsynlige IS-sympatisøren.

PSTs førsteresponssenter starter etterforskning for å svare på spørsmålet.

Tirsdag 21. juni : Bhatti bør etterforskes

Tidlig tirsdag morgen sender førsteresponssenteret førsteresponssenteretPSTs førsteresponssenter (FRS), som har ansvar for å motta, vurdere og videreformidle all innkommen informasjon til PST. sin rapport til PSTs kontraterrorgruppe. De er enige om at personen i varselet sannsynligvis er Arfan Bhatti. Kontraterrorgruppen setter i gang sitt eget etterretningsarbeid og kommer frem til samme konklusjon.

Men de kjenner også til at Bhatti oppholder seg i utlandet på dette tidspunktet. Det kan dermed ikke være han som skal gjennomføre angrepet.

Kontraterrorgruppen anbefaler derfor at PST undersøker Bhattis indre krets. De mener man må finne ut om det har vært noen endringer i aktiviteten i denne gruppen, og om Bhatti har gjort noe i sosiale medier som viser at han har endret adferd.

Onsdag 22. juni: E-post blir ikke lest

Men dette skjer ikke. I stedet setter PST ned en egen gruppe som skal innhente mer informasjon. Spørsmålet de skal besvare, er: Hvem prøver å kontakte IS? Ettersom de fremdeles etterforsker hvem, har de ikke begynt å se på Bhattis krets, og dermed ikke kommet på sporet av Matapour.

Også en gruppe i PST som jobber med åpne kilder, som for eksempel sosiale medier, får i oppdrag å finne informasjon som kan peke på hvem IS-sympatisøren kan være.

Samme dag sender kontraterrorgruppen en e-post til E-tjenesten der den ber om et nytt møte dagen etter. De mener de trenger mer informasjon om varselet. Men denne e-posten blir ikke lest.

Torsdag 23. juni: Sjekket feil Facebook-konto

Varselet behandles fremdeles som en sak som må undersøkes. Det er ikke satt i gang noe forebyggende arbeid – altså arbeid som skal hindre at et angrep skjer.

Men torsdag setter PST to personer som vanligvis jobber med forebygging, til å lede arbeidet med saken.

På dette tidspunktet jobber gruppen fortsatt med å finne ut hvem IS-sympatisøren er. Listen over mulige personer er lang. Bhatti er bare én av dem.

Matapour er fremdeles ikke nevnt, selv om han har vært kjent for PST i flere år (se også tidslinje over).

Gruppen som jobber med åpne kilder, sier de ikke vet hvordan de skal løse oppgaven de har fått, men at Bhatti ikke har oppdatert Facebook-profilen sin den siste perioden.

14. juni oppdaterte den straffedømte islamisten Arfan Bhatti profilbildet og forsidebildet på Facebook-profilen sin. På bildene var oppfordringer til drap og straff av homofile. Men PST sjekket feil Facebook-konto og fikk ikke det med seg.

Det er ikke riktig. 11 dager tidligere hadde Bhatti publisert et innlegg på en av Facebook-kontoene sine der han oppfordrer til å drepe homofile. Men det var ikke den kontoen som ble sjekket av PST.

Fredag 24. juni: Saksledere kan ikke møte. Ingen nevner pride.

Møtet med E-tjenesten, som kontraterrorgruppen ba om onsdag, blir omsider gjennomført på fredagen. Fra E-tjenesten tropper hele 12 personer opp på PSTs kontorer i Nydalen.

Men ingen av de to sakslederne fra PST kan møte – den ene var gått for dagen, og den andre var i et annet møte. PST sender i stedet fire analytikere til møtet. Ingen av de fire hadde faktisk jobbet med saken.

12 personer fra E-tjenesten tropper opp hos PST i Nydalen i Oslo dagen før masseskytingen. Men de som kjenner saken i PST, har enten dratt hjem eller er opptatt.

Analytikerne sier de ikke har informasjon om Bhattis tilknytning til trusselen. Samtidig nevner de en hendelse der Bhatti ble stoppet i en bil sammen med en annen person etter å ha jaget Sian-demonstranter. Den andre personen i bilen var Matapour, men da E-tjenesten spør hvem den andre er, kan ingen fra PST svare.

E-tjenesten på sin side legger frem flere grunner for at de mener det er Bhatti som planlegger terrorangrepet. De trekker frem Bhattis innlegg på Facebook med bilde av et brennende pride-flagg, der han oppfordrer til å drepe homofile. De peker også på at han har uttrykt støtte til terroristen som drepte 49 personer på et utested for skeive i Orlando i Florida.

Ingen av dem nevner at det er midt i pride-måneden, og at det er planlagt flere pride-arrangement så tidlig som dagen etter.

PST beslutter å plukke opp igjen tråden uken etter.

Så langt kom de aldri.

Lørdag 25. juni: Masseskytingen

Den samme natten går Zaniar Matapour ut av trikken ved Tinghuset i Oslo. I bagen sin har han med seg en pistol og et automatvåpen.

Han bruker det til å skyte mot utestedene London og Per på hjørnet, der to personer blir drept, ni andre påført skuddskader og 25 andre påført andre typer skader.

Et angrep som PST, ifølge 25. juni-utvalget, kanskje kunne ha stoppet.